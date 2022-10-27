Diputados aprueban que reos que logren libertad condicional puedan pagar dispositivo electrónico

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que los reos que logren su libertad condicionada podrán pagar con posterioridad el Sistema de Monitoreo Electrónico, cuando la autoridad penitenciaria no cuente con el dispositivo.

La reforma aprobada por unanimidad de 489 votos prevé que esta disposición se lleve a cabo previo convenio judicial autorizado por un juez para el pago o caución suficiente para cubrir el costo del dispositivo. Una vez firmado el convenio la persona podrá quedar en libertad inmediata.

Los diputados también estipulan que las autoridades penitenciarias deberán garantizar que los procesos de capacitación para el trabajo que realicen las personas privadas de su libertad cuentan con reconcomiendo oficial de competencia ocupacional o su equivalente en las entidades federativas.

Deberán informar autoridades a reos de ganancias de los mismos con motivo de trabajo realizado.

Además de celebrar convenios de colaboración para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo de la población penitenciaria.

Se incluyó en la Ley Nacional de Ejecución Penal que el trabajo que realicen los reos además de no ser una pena o una medida correctiva, deberá ser solicitado por la persona privada de su libertad.

La Cámara de Diputados también incluyo que la cuenta de las ganancias o salarios que obtenga una persona recluida con motivo de su trabajo, seguirá siendo administrada por la autoridad penitenciaria, pero ahora deberá informar cada mes y no periódicamente el estado de la misma a las personas privadas de su libertad.

El dictamen se envió al Senado para su validación.