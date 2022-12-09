Se arma en San Lázaro: diputados contra reporteros, legisladores buscaron disculparse con unas tortas

El diputado de Morena, Mario Llergo, ahora sí que se voló la barda. Se fue contra reporteros que cubren las actividades de la Cámara de Diputados, solo porque no le gustaron las preguntas que se le hicieron en la conferencia de prensa que organizó este jueves.

Todo iba bien, informó que presentó una denuncia en contra Lorenzo Córdova, presidente del INE, por el uso de recursos públicos del Instituto en un tuit institucional y videos para la promoción de la marcha del pasado 13 de noviembre.

Fue entonteces que se le cuestionó sobre las pruebas que había en su poder del uso de recursos.

“Este recurso público que se utilizó sería el Twitter del instituto ¿. - de la institución y otros elementos que aquí consignamos, los videos que él hace, desde luego los hace en las instalaciones del propio instituto y desde luego, con cámaras, personal, eso es lo que nosotros consignamos aquí, y, que el propio órgano interno de control tendrá que pronunciarse al respecto.

Y arremetió contra la reportera. ¿Trabaja usted en el INE? - Yo soy periodista, respondió la compañera con más de 22 años en la cobertura de la Cámara de Diputados – A lo que el legislador Llergo de inmediato acotó, “pregunto nada más por el interés que hay... Pregunto porque está preguntando, está insistiendo y yo me estoy pronunciando”.

Fue entonces que el resto de los reporteros que cubrían la conferencia de prensa hicieron reclamos al diputado de Morena por lo que se consideró una falta de respeto, ya que en lugar solo se encontraban reportera acreditados para la cobertura de las actividades de la Cámara de Diputados e incluso, al momento de formular su pregunta la reportera fue presentada con su nombre de Margarita Nicolás de Cadena Rasa.

Hubo cruce palabras entre diputados de Morena y reporteros.

Los reporteros decidieron abandonar la conferencia de prensa y dejaron solos a los diputados de Morena, a quienes no les quedo de otra que retirarse del lugar.

A un costado del lugar se encontraba Ignacio Mier, coordinador de Morena, quien en cuestión de segundos ofreció disculpas a la reportara por lo llamo “un exabrupto de su legislador” y manifestó respeto a los periodistas que cubren las actividades en San Lázaro.

Las "Chayo Tortas ".

Y minutos después llegaron a la Sala de Prensa de la Cámara de Diputados las bautizadas como las “Chayo Tortas”. Con una torta de salchicha, un refresco y unas papitas Morena busco limar asperezas con los reporteros, pero el agravio estaba hecho y las tortadas también se quedaron.

En los empaques se escribió la leyenda "La fuente no se toca", "El agravio no se limpia con un chayo torta",. Y las tortas fueron regaladas a personal de la propia Cámara de Diputados.