Discuten legisladores de la CDMX, llegan a patadas y golpes

Los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma y del PRD, Jorge Gaviño se hicieron de palabras hasta llegar a los golpes, patadas e insultos en pleno pasillo del recinto legislativo de la Ciudad de México.

El diputado del PVEM reclamó a Gaviño que era un “poco hombre” y le insultó con cuestiones del Metro, ya que Gaviño fue director del Sistema de Transporte Colectivo.

#VIDEO | Jesús Sesma y Jorge Gaviño, diputados del Congreso de la #CDMX, se enfrentaron por la Ley de Bienestar Animal de la capital mexicana. pic.twitter.com/05EEGMqdvp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2022

Por su parte, el legislador del sol azteca, respondió a los insultos de Sesma al preguntarle, en cuanto partidos políticos han militado.

Colaboradores de ambos legisladores los separaron, sin embargo, siguieron insultándose.

Posteriormente, el legislador del Partido Verde, Jesús Sesma, vía redes sociales hzo algunos señalamientos, intentando aclarar esta pelea con Jorge Gaviño.