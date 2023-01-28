Participa Ebrard en lanzamiento para la Prosperidad Económica en las Américas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, junto con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, participaron esta mañana en un foro virtual encabezado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y la representante comercial de EE. UU., Katherine Tai, para hacer el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas.

Esta iniciativa conjunta de los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y el Caribe tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población en el hemisferio. La firma de esta declaración marca un importante paso para la región y se espera que contribuya a la creación de empleos, acceso a la educación, fortalecimiento de las cadenas de suministro, reducción de la pobreza, mejor distribución de la riqueza y construir un futuro más próspero para todos los habitantes de las Américas.

“Estamos muy contentos y complacidos con esta iniciativa que el día de hoy todas y todos echamos a andar; quisiera reconocer el interés del presidente Biden y del secretario Blinken de convocar a esta alianza. México toma con toda seriedad esta declaración y trabajará en fortalecer la economía y el bienestar en las Américas”, señaló el canciller Ebrard en su intervención.

Prioridad de avance con los países de la región.

De igual forma, la secretaria Buenrostro afirmó que para el Gobierno de México es una prioridad avanzar con los países hermanos del continente en el desarrollo económico de la región; reiteró su convencimiento de representar a las comunidades más desfavorecidas para que el desarrollo que se logre sea universal y disminuya la brecha social que actualmente afecta tanto a nuestros pueblos.

Por su parte, el secretario Blinken mencionó que no hay región con la que Estados Unidos esté más conectada que con las Américas; recalcó que el trabajo conjunto en esta alianza será vital para buscar más oportunidades en beneficio de sus pueblos y así enfrentar los desafíos globales juntos.

El evento también contó con la participación de funcionarias y funcionarios públicos de Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.