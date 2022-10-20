Empleo en CDMX: más de mil 300 vacantes este octubre 2022

¿Buscando trabajo en CDMX? El Periódico Ofertas de Empleo publica mil 397 vacantes certificadas para la segunda quincena de este octubre 2022, disponibles en las 16 alcaldías de la capital del país.

El Periódico Ofertas de Empleo es una publicación gratuita del Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México (SNE CDMX), una herramienta disponible con el objetivo de apoyar a cientos de capitalinos en la búsqueda de trabajo.

Las vacantes del Periódico Ofertas de Empleo se encuentra seccionadas por nivel de escolaridad y alcaldía, en donde se especifica la empresa solicitante, el puesto a ocupar, salario y plazas disponibles.

¿Cómo funciona el Periódico Ofertas de Empleo en CDMX?

El Periódico Ofertas de Empleo se publica los días 1º y 16 de cada mes, por medio del portal de empleo de la CDMX. Al acceder al sitio web encontrarás una edición en formato PDF completamente descargable para echarle un vistazo a cada una de las vacantes disponibles.

La edición octubre 2022 incluye mil 397 vacantes seccionadas por tres elementos principales: nivel de escolaridad, alcaldía y ID o código de identificación.

¿Buscando empleo en CDMX? Así puedes conseguirlo |Periódico Ofertas de Empleo

Una vez que encuentres la oferta de empleo de tu interés, el siguiente paso es ingresar al formulario de la oferta de la vacante por alcaldía a través del código QR que se encuentra al inicio de cada sección, o bien, desde tu navegador escribiendo el URL directamente.

Por ejemplo, en el caso de estar interesado en la vacacante:

Puesto EJECUTIVO DE VENTAS A NIVEL INDUSTRIAL

Escolaridad: Secundaria

Alcaldía Azcapotzalco

Debes ingresar al formulario ya sea dando clic directamente en el link "https://forms.gle/NfbGHzWWD2GJnfVs8" o escaneando el código QR desde tu móvil.

Al hacer clic en el formulario se te solicitará una serie de datos para continuar con tu postulación, como: Nombre completo, CURP, número de teléfono, correo electrónico, alcaldía en la que resides, vacante de tu interés, así como ID o código de identificación.

Así puedes completar el formulario del Periódico Ofertas de Empleo|Periódico Ofertas de Empleo

Y listo así de fácil podrás postularse a las de más de mil 300 vacantes disponibles para este octubre 2022. Cabe señalar que el formulario es diferente para cada alcaldía, por lo que de estar interesado en distintas oportunidades de empleo, debes verificar, hacer el llenado de tus datos en la demarcación correspondiente.