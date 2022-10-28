Exposición “Nuevos lenguajes del cartel alemán” en el Museo de la Cancillería
“Nuevos lenguajes del cartel alemán”, exposición del programa de actividades de la XVII Bienal Internacional del Cartel en México, Festival del Diseño.
“Nuevos lenguajes del cartel alemán” es una exposición que forma parte del programa de actividades de la XVII Bienal Internacional del Cartel en México, Festival del Diseño y las Artes, que permite observar el estado actual del diseño gráfico y su producción en dicho país.
Al ser el cartel una vertiente esencial de la comunicación gráfica, su ejecución, la composición de su imagen, la hechura y el imaginario contenido en este, nos hace testigos de cómo se entiende actualmente esta disciplina.
La entrada es gratuita a dicha exposición.
La exposición contiene obras de Fons Hickmann, fundador del estudio M23 y profesor en la Universidad de las Artes de Berlín; Ariane Spanier, directora de arte y diseñadora gráfica conocida por su trabajo en tipografía, fundadora de Ariane Spanier Design; Florian Lamm y Jakob Kirch, fundadores de Lamm & Kirch, estudio enfocado en diseño editorial e identidad; Nam Huynh y Mark Bohle, ambos diseñadores que, a través de su estudio N&MS, han trabajado con clientes de todo el mundo. También, se exponen carteles del estudio Neue Gestaltung, fundado por Pit Stenkhoff y Eva Wende, enfocado en la dirección de arte y el diseño con aplicaciones digitales innovadoras; de Sandra Doeller, fundadora del despacho Bureau Sandra Doeller, enfocado en branding y estrategias de comunicación; de Götz Gramlich, fundador de su estudio gggrafik, enfocado en todo tipo de diseño impreso, y del concurso de cartel “Mut zur Wut”.
La inauguración se llevó a cabo el día de hoy y contó con la participación de los curadores Xavier Bermúdez y Grötz Gramlich, además de la presencia del director general para Europa de la SRE, Bernardo Aguilar Calvo; el embajador de Alemania en México, Wolfgang Dold, y del director general del Instituto Matías Romero, Alejandro Alday.
La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre, de lunes a sábado de 11:00 a 17:00 horas, en el Museo de la Cancillería, ubicado en República de El Salvador #47, Centro Histórico, CDMX.