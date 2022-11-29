Falso falta de apoyo al cine, asegura Alejandra Frausto

Ante diputados compareció la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. De entrada, rechazó las acusaciones que señalan falta de apoyo al cine mexicano, que llevó a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a anunciar la cancelación de los premios Ariel 2023.

Alejandra Frausto, aseguro que cada año se destinan 900 millones de pesos para apoyar proyectos de producción cinematográfica.

“Mucho se habla sobre la falta de apoyos al cine, nada más falso. En 2021 se realizaron 259 largometrajes mexicanos, una cifra record. Imcine otorga también proyectos en todos los estados, cuyos proyectos crecieron 26 % en 2022, además se creó el estímulo para la creación de comunidades indígenas y afrodescendientes, a la fecha 50 proyectos han sido apoyados en 25 lenguas”, sostuvo la secretaria de Cultura.

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores cuestionaron a la funcionaria por los dichos del cineasta Guillermo del Toro y el futuro de la ceremonia del Ariel.

Pide Frausto acceder a mecanismos de apoyo a Academia Mexicana de Cinematografía.

Y sobre la entrega de los Premios Ariel pidió a la Academia Mexicana acceder a los mecanismos de apoyo y ofreció los recintos culturales del gobierno para su realización.

“Para nosotros es importante que se lleven a cabo los aíreles, ellos tienen los mecanismos a través de las convocatorias del Imcine para acceder a estos recursos como todos los festivales, pequeños, grande, proyectos culturales, ahora hay un mecanismo claro y transparente para acceder a esto. ellos tenían un eficine y por desgracia no consiguieron a un contribuyente, pero tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura para poderlo hacer en los recintos, para poder contar con los recursos del Estado para llevar a cabo una ceremonia tan importante como es el reconocimiento”, dijo ante los legisladores.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Andrés Pintos, cuestionó: “Bastante complejo que un ciudadano diga que él pone la lana para apoyar al cine mexicano en lugar que ustedes lo hagan”.

“En primer lugar Guillermo del Toro es un genio y nadie nos va a poner en contra a él ni a mí, porque los dos estamos en el sector creativo, él es un gran cineasta al que respeto muchísimo como artista. Hay muchísimo cine apoyado por los mecanismos y el presupuesto que ahora es más ahora es un presupuesto anual que se hace a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine desde ahí también apoyan ahora la preservación, apoyan la exhibición, la distribución y apoyan el guion de todo el camino que puede necesitar una película para llevarse a cabo”, resaltó.