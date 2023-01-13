Metro no requiere militares sino mantenimiento: PRI, MC y PAN

Malestar y reproches genero entre legisladores la presencia de la Guardia Nacional p ara custodiar el Metro de la Ciudad de México. Acusan que militarización no alivia fallas de mantenimiento.

Diputados del PRI y MC calificaron como un desatino enviar a elementos federales a cuidar las instalaciones del transporte colectivo en lugar de atender el mantenimiento que se requiere para la operación eficiente y segura del Metro.

Xavier González Zirión, diputado del PRI, señaló “No necesitamos que lo cuiden, lo que necesitamos es dinero para mantenimiento y con eso dejara de haber los accidentes que hay un día sí y en otro también y para este año aprobaron 900 millones de pesos menos que en 2022, si ya estabas mal en el 22 con 900 millones de pesos menos estaremos peor en el 2023”.

Piden "no militarizar" el Metro.

Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, acusó “Al Metro se le tiene que dedicar esfuerzo técnico, presupuesto y mucho trabajo, trabajo administrativo y gerencial. Seis mil elementos de la Guardia Nacional como cortina de humo para decir que en el metro está pasando algo extraño es evadir el problema que aqueja todos los días a los 3 millones de usuarios, que es un metro que pone en peligro sus vidas, pero no solo ello, con 6 mil militares en el Metro, estamos generando condiciones de pánico para la sociedad capitalina, seamos serios el metro necesita soluciones y las necesita de fondo”.

Por el PAN, en un comunicado de prensa, la diputada, Ana Laura Valenzuela, exigió al gobierno capitalino “no militarizar el metro, ya que los diversos accidentes que están sucediendo son por falta de mantenimiento y recorte de presupuesto y no por “cosas fuera de lo normal” que necesitan intervención militar. La Guardia Nacional no hará nada para evitar accidentes, el metro más allá de generar seguridad, protección y eficacia los transportes, generan: pánico, miedo y dolor”