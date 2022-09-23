México y Ecuador aprueban nuevo marco de cooperación bilateral

Funcionarios de México y Ecuador se reunieron el día de ayer en la Cancillería mexicana para llevar a cabo la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, al final de la cual aprobaron el nuevo Marco de Cooperación bilateral 2022-2024.

Los trabajos de la Comixta estuvieron presididos por Raúl Álvarez, director general de Operación de Proyectos en México en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), y por Juan Carlos Castrillón, subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador.

“Estamos convencidos de que este es un acto que fortalece y es una muestra de la hermandad que existe entre Ecuador y México”, expresó Álvarez Villaseñor al agradecer a todas las instituciones participantes y, en especial, a la delegación ecuatoriana.

En la reunión, ambos países aprobaron el nuevo programa de cooperación para el periodo 2022-2024, constituido por cuatro proyectos en los sectores de producción y comercio, agropecuario, biotecnología y salud, mediante los cuales se fortalecerá el diálogo de la cooperación Sur-Sur y permitirá enfrentar desafíos comunes derivados de la pandemia.

Programas mexicanos se difunden en la reunión.

Se contó con la participación presencial de las instituciones mexicanas que serán responsables de ejecutar los proyectos y el acompañamiento virtual de las homólogas ecuatorianas.

Los proyectos aprobados en la nueva programación están dirigidos a fortalecer las capacidades institucionales en temas de control cuarentenario y manejo adecuado de plagas; investigación y control de enfermedades epidemiológicas; tecnología de irradiación en productos agrícolas para fomentar las exportaciones ecuatorianas; y alternativas de valor agregado en la producción y comercialización del agave.

Las dos delegaciones celebraron la oportunidad de reunirse de manera presencial, aprovechando el diálogo para expresar su interés en sumar otras iniciativas, en particular para conocer la experiencia de la Amexcid en la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Asimismo, abordaron la posibilidad de abrir paso a esquemas de cooperación triangular e impulsar la asistencia técnica en cooperación aeroespacial, con apoyo de la Oficina en México de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).

Ambas delegaciones destacaron el ambiente de fraternidad y solidaridad en el que se desarrolló la sesión y reiteraron su voluntad de celebrar la IX Reunión de la Comisión Mixta en Ecuador en el año 2024.