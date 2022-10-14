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Morena va por reforma para que películas sean libres de estereotipos

Bancada de Morena propone que busca reformar Ley de Cinematografía para reorientar producción de películas mexicanas libres de estereotipos y discriminación.

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Conferencia de prensa diputados Morena

Escrito por: Maxi Peláez

En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena anuncio que busca reformas al artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía, con el fin de reorientar la producción de películas mexicanas y que estas no incluyan actos de discriminación por color de piel o comunidades o bien contenga estereotipos que no corresponden a la identidad nacional.

En conferencia de prensa, la legisladora de Morena, Marisol García Segura, acompañada por diputada y senadoras de su partido, así como de las actrices Vania Sisaí Rodsán y Maya Zapata, expuso que el 56 por ciento de las 259 películas producidas en el 2021 con recursos públicos, solo el 20 por ciento fueron de temática indígena o afrodescendiente, y muchos casos no reflejan al México profundo de piel morena.

Buscan igualdad de oportunidades en la industria cinematográfica.

Por su parte, las actrices Vania Sisaí Rodsán y Maya Zapata pugnaron por igualdad de oportunidades en la industria cinematográfica nacional.

“Es importante que las leyes hagan ciertos cambios, se adapten a las necesidades que estamos teniendo ahora y es la necesidad de decir, hay discriminación, existe el racismo en México y muchos de los medios audiovisuales que consumimos actualmente hablan de un estereotipo de mexicano que no somos. No está mal ser blanco o tener un privilegio, pero lo que debería estar bien es que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a los espacios que nos corresponden por ley y por derechos humanos”, expuso la actriz Vania Sisaí.