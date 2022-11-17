Durante noviembre INM registró el ingreso de casi 378 mil personas en Quintana Roo

El Instituto Nacional de Migración informó que durante el periodo del 8 al 14 de noviembre, agentes Federales del INM atendieron en promedio a 53 mil 986 personas al día para su internación a territorio mexicano.

De esta forma la Secretaría de Gobernación confirmó la internación de 377 mil 903 personas al estado de Quintana Roo vía aérea, marítima y terrestre durante este periodo.

¿Cómo ingresaron?

La Oficina de representación del INM en el estado de Quintana Roo señalan que del 8 al 14 de noviembre ingresaron a la entidad 202 mil 287 personas vía aérea, 163 mil 943 vía marítima y 11 mil 673 de forma terrestre; es decir, personal del instituto atendió en promedio 53 mil 986 ingresos por día.

¿De qué nacionalidades son?

Las principales nacionalidades que ingresaron vía aérea en mil 280 vuelos fueron de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido, México, Argentina, Alemania, Francia, Perú, España; vía terrestre Belice, Estados Unidos y Canadá; y vía marítima Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, India, Canadá, Reino Unido, Brasil, México, Italia y Sudáfrica.

¿Por qué ingresaron?

El Instituto Nacional de Migración, aclara que las personas que ingresaron al país lo hicieron con diferentes motivos que dan desde turismo trabajo o bien solamente van de paso por nuestro territorio hacia los Estados Unidos.

También informa que mantiene la capacitación y supervisión a su personal a fin de garantizar un servicio en estricto apego a la ley y el combate a la corrupción.