PAN pide comparecencia de titular de Segalmex y Morena se niega

El PAN pidió llamar a cuentas al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, Leonel Cota Montaño, por las presuntas irregularidades en su gasto detectadas por la auditoria Superior de la Federación, sobre las que ya pesan denuncias penales.

Y también para explique el desabasto y productos en mal estado en tiendas de Liconsa y Diconsa.

Morena se niega a que comparezca el funcionario.

Daniel Gutiérrez de Morena justifico “lo correcto es que se de curso a las denuncias presentadas y conforme se vayan cerrando las etapas agotando los auditados sus oportunidades de defensa y, en el momento en que existan condiciones, elementos técnicos y jurídicos se formulen las denuncias adicionales que requieran. Nosotros no vamos a acompañar un proceso bajo presiones ni para tratar de obtener posicionamientos partidistas vamos a seguir en el proceso que marca la ley”.

Morena acuso al PAN por situación en Tamaulipas.

“Lo que sí está fatal es que diputados de oposición, del PAN, quieran venir a politizar casos aquí a la comisión y darse baños de pureza cuando es de manera pública y sabido por todos que en Tamaulipas si hay una persecución política y ahí no dicen nada. son hipócritas al querer venir a decir aquí temas que son públicos y ene le otro no lastimas ni con el pétalo de un comentario a su narco gobernador Cabeza de Vaca del PAN allá en Tamaulipas” acusó el legislador morenistas Miguel Prado.

Pero la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaen, sostuvo que las irregularidades en Segalmex alcanzan casi 9 mil millones de pesos, por lo que ella misma presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“Está sustentada en dos auditorías de la cuenta pública, del informe de resultados que presentó en 2019, auditoria 283-DE , se determinaron un monto de casi 4 mil millones de pesos pendientes de comprobar, pero sí también, que se fije usted también en la auditoria 327-DE, se determinaron, siéntese bien diputado, casi 6 mil millones de pesos pendientes de comprobar auditoria 2020, tome nota, auditoria 327-DE, le puedo enviar si quiere el documento con los principales hallazgos y se lo doy resumido para que de veras lo estudie, si usted ve como se encuentran ahorita las tiendas de Diconsa se pondría a llorar diputado, no aquí no es grilla aquí lo que hay es trabajo” puntualizó.

Pero en Morena, la diputada Inés Parra apoyo el combate a la corrupción en Segalmex y revelara quienes solapan desvíos desde la ASF.

“Los corruptos, los encubridores son los propios auditores de la Auditoria Superior de la Federación que próximamente ya se los voy a presentar en firme, con nombre y todo, para que vean, porque pareciera que eso es lo que nosotros los diputados tenemos que llegar cuando tenemos la instancia que es la Auditoria, que está el órgano interno de control que no hace nada”, señaló.

Por su parte, la priista Carolina Viggiano, planteo” yo también estoy de acuerdo gobierno que sea del partido que sea debe rendir cuentas, incluso de mi partido y de cualquier nivel porque el daño es para todos”.

Pero el tema de la comparecencia del titular de Segalmex se quedó en el limbo.