Para el 11 noviembre Morena prevé aprobar presupuesto 2023

Este viernes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados iniciará la discusión del gasto que el gobierno federal pretende ejerce el próximo año.

Morena definieron su ruta, perfilan la aprobación para el 11 de noviembre ante el pleno de la Cámara de Diputados.

“La Comisión de Presupuesto estará sesionando para discutir, analizar el dictamen y en su caso votarlo entre el 7 y el 8 y sí podría estar en el Pleno y dependiendo de lo que acuerde la Junta de Coordinación Política, vamos a definir la mecánica y emitir un acuerdo para que lo apruebe el Pleno, creo que sería lo mejor, que el 11 porque quién sabe cuántas reservas haya”, dijo Ignacio Mier, coordinador de diputados de Morena.

PRI alista voto en contra.

El PRI desde hoy ya alista su voto en contra si no hay cambios en el gasto del gobierno.

Y es que su coordinador parlamentario, Rubén Moreira no ve la voluntad de la morenistas y aliados para mover siquiera una coma.

“No vemos que se esté construyendo un Presupuesto distinto a la iniciativa que llegó. Nosotros vamos a votar en contra del presupuesto ¿por qué? pues no vemos nada que satisfaga las necesidades de las entidades federativas, una buena parte de las mismas no reciben recursos para obra pública. Vamos a presentar muchas reservas, porque tenemos que dejar patente ante nuestros electores cuál es nuestra postura”, sentenció el priista.

Por lo pronto, este viernes la Comisión de Presupuesto, abrirá el análisis del presupuesto 2023 con la comparecencia del subsecretario de Egresos de Secretaria de Hacienda, Gabriel Yorio González.