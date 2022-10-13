Preocupa a diputados de donde saldrán recursos para policías locales

A unas horas de que se aprobó la ley que amplía AL 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ya comenzaron las preocupaciones para ver de dónde se sacara el dinero para el Fondo que aportara recursos a las entidades federativas y municipios para fortalecer a las policías locales.

Y es que el proyecto de Presupuesto que presento el gobierno federal para el próximo año no contempla dicho Fondo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, dijo este es un tema que deberán definir autoridades de Hacienda y de Seguridad.

“Lo que más nos ocupa es este fondo que menciona el transitorio respecto a los recursos que también se destinarán a fortalecer la seguridad de los municipios y de las entidades federativas. No tenemos ahorita más que la información del transitorio. Entonces vamos a esperar más información por parte de la Subsecretaría de Egresos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló.

Recursos adicionales deben ser considerados.

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó reformas a Ley de Instituciones Crédito para que pasen a manos del gobierno federal los recursos de las cuentas bancarias abandonadas por 6 años y cuyo destino, señalaron, sería el fortalecimiento de las policías locales.

De ser así, esos recursos deben ser considerados en los ingresos que tendrá el gobierno el próximo año. No obstante, esa reforma está pendiente en la Cámara de Senadores y los diputados tienen 7 días para aprobar la Ley de Ingresos de 2023.