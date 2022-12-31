Cambio en presidencia del Poder Judicial desata guerra interna: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la guerra interna que vive el Poder Judicial federal, por el cambio de su presidencia, es insólito y ha puesto al descubierto diversos intereses externos e internos, que luchan por imponerse para mantener privilegios.

En un comunicado el legislador indicó que esos grupos, pretenden controlar las decisiones judiciales, a fin de blindar sus propios beneficios, ya que la persona que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como titular de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, estipula las medidas que se requieren para desarrollar el trabajo en la Corte.

Manifestó que es momento de que la SCJN deje de ser, de una vez y para siempre, un órgano con tintes privados y privilegios desbordados.

Advirtió que existe indignación popular, tanto por la opulencia que ostentan los altos mandos del Poder Judicial, como por la constante negativa de estos ante la posibilidad de destinar esos recursos a la atención de las problemáticas en el país.

Monreal subraya privilegios de la Corte.

Subrayó que dentro de los privilegios que tienen en la Corte, destaca el sueldo de 297mil 404 pesos mensuales, aguinaldos de 586 mil 093 pesos, que representan 40 días de sueldo; primas vacacionales de 95 mil 475 pesos, que equivalen a 10 días de sueldo; así como un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil 690 pesos anuales, entre otras prerrogativas.

Sin embargo, agregó que con la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene la oportunidad de establecer un parteaguas en la historia del Poder Judicial, y lograr que sus integrantes, no obedezcan ningún otro interés que no sea el de hacer valer la ley.

Expresó que es hora de que el ideal de justicia alcance su máxima expresión en nuestro país, y sea ejemplo de que es posible concretar la transición hacia un México donde la igualdad se convierta en uno de los principios rectores de la justicia.