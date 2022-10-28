Reafirmamos compromiso compartido para identificar a las personas desaparecidas: Ken Salazar

A través de un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se llevó a cabo en Washington, D.C., el pasado 13 de octubre, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso para fortalecer el trabajo en materia de seguridad y advirtió que una de las prioridades es la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas.

Advirtió que para seguir profundizando dicha cooperación, junto con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, visitaron el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Saltillo, Coahuila, en donde el Gobierno de los Estados Unidos colabora con las autoridades mexicanas para brindar capacitación, software, equipo para identificación humana y el desarrollo del CRIH, que equivalen a más un millón de dólares.

“Allí conocí más a fondo el trabajo que realizan las autoridades y me reuní con familiares de personas desaparecidas. En ambos casos, reconocí su labor y continuo compromisos”.

EA invertirá más de 4 millones de dólares.

Adicionalmente, Ken Salazar dijo que el Gobierno de los Estados Unidos proporcionará asistencia al Gobierno de México en la Instalación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNHI) con una inversión inicial de más de cuatro millones de dólares.

“Tanto el DANS como el Marco Bicentenario, ambos impulsados por el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, sirven como dos herramientas para profundizar nuestra cooperación y para contribuir a la seguridad de nuestras naciones, incluyendo la identificación de personas desaparecidas”.

Finalmente aseguró que seguirán colaborando con las autoridades mexicanas y con todos los sectores de la sociedad en la seguridad compartida para el bien de la gente en los dos lados de la frontera.