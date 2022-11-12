Habrá Reforma Electoral en diciembre: Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confía en que antes del 15 de diciembre se apruebe la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador.

De visita en la Cámara de Diputados, sostuvo que los puntos que contiene la reforma es la que quiere el pueblo y no son negociables.

No obstante, Adán augusto señaló que hay margen para acordar y mantiene comunicación con las fuerzas políticas, como el PRI.

“¿Quieren saber si he estado? Claro que sí. Pues sí, si este es un régimen democrático y en los regímenes democráticos se debe conversar con todas las fuerzas políticas…- ¿La reforma electoral es este año, si o si, aquí en Cámara de Diputados? , -Si claro, y en la de Senadores también…-¿Entonces, sí habrá reforma electoral antes de que concluya este período de sesiones 15 de diciembre.- Sí va a haber reforma, claro que sí”, afirmó.

Dispuesto titular de Segob a reunirse con diputados para tratar Reforma Electoral.

El titular de la Segob, dijo dispuesto a reunirse con diputados si así lo requieren para ahondar sobre la reforma propuesta.

Indicó que aún no hay fecha para su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

Durante su visita recibió de regalo una camiseta de la Selección Nacional marcada con su nombre y con el número 65. Se la midió y dijo que el número más el 24.

“¿Aquí veo que dice 24, que numero ves tú?, que numero ves tú? – Ahí dice 65, - ¿En qué crees más en lo que ven tus ojos o en lo que yo te digo ?, fueron las bromas que Adán Augusto con legisladores y reporteros.

La visita del Secretario de Gobernación funcionario a San Lázaro se dio en el marco del cuarto día de discusión de por diputados por el presupuesto que el gobierno federal ejercerá el próximo año.