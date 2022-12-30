Registró México 31.7 millones de ingresos regulares en 2022: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación informó mediante un comunicado de prensa que del 1 de enero al 28 de diciembre se registró el ingreso regular de 31 millones 708 mil 774 personas nacionales y extranjeras; asimismo, se contabilizó el rescate de 736 mil 558 personas migrantes irregulares de diversas nacionalidades.

Además, el instituto llevó a cabo acciones de capacitación para combatir el tráfico de personas, y puso a disposición del ministerio público a mil 609 probables responsables de dicho delito; también aseguró mil 502 vehículos.

En coordinación con instancias de seguridad nacional e internacional, rechazó la internación de 3 mil 744 personas por contar con alerta migratoria, entre ellas 613 por probables delitos sexuales, 14 por contar con orden de aprehensión y 956 por malos antecedentes, entre otras.

Acción de Grupos Beta.

Respecto a las tareas humanitarias que realiza el INM, mediante Grupos Beta, destacan 171 mil 653 asistencias a personas migrantes nacionales y extranjeras durante su tránsito por el país. Asimismo como la recuperación de 84 cuerpos de quienes perdieron la vida al intentar atravesar el Río Bravo, cruzar la sierra, el desierto o al caer de algún tren.

Saldo programa Paisano.

De enero a diciembre de 2022, el INM a través del Programa Héroes Paisanos atendió a 2 millones 287 mil 706 connacionales que visitaron México en los periodos de Semana Santa, Verano e Invierno.

Rescates de migrantes.

A diciembre de 2022 fueron rescatados en casas de seguridad, bodegas, cajas de tráiler, hoteles, entre otros sitios, 746 mil 695 personas extranjeras irregulares: 636 mil 461 adultos y 110 mil 234 menores de edad, y de estos últimos 14 mil 270 no acompañados.

Las personas rescatadas provenían principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Colombia.

En este sentido, se identificaron a 12 mil 914 menores de edad, de los cuales 741 tenían menos de 11 años y 12 mil 173 contaban con entre 12 y 17 años; ocho adolescentes estaban embarazadas. Todas y todos ellos quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Aunado a lo anterior, este instituto ha recibido y auxiliado a 262 mil 265 connacionales repatriados.

Durante la ola gélida registrada en el norte de México, el instituto implementó acciones de ayuda humanitaria para salvaguardar la salud y la vida de las personas migrantes al conducirlas a albergues para proporcionarles alimentos energéticos, bebidas calientes y frazadas.

Documentos migratorios emitidos en el año.

Finalmente, esta autoridad migratoria confirmó que emitió -durante 2022- 528 mil 953 documentos migratorios a personas extranjeras en contexto de movilidad que permiten su regular estancia en territorio nacional.

