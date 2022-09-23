Rescata INM a 110 migrantes en caja de tráiler Nuevo León

El Instituto Nacional de Migración, (INM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y policías del municipio de Galeana, Nuevo León, detuvieron a 110 migrantes extranjeros que viajaban en la caja seca de un tráiler hacia la frontera con Estados Unidos.

Como parte de las tareas de control migratorio, agentes federales del INM detectaron la unidad de carga durante un recorrido efectuado con los elementos de seguridad pública municipal, en las inmediaciones de la caseta de cobro Los Chorros, en la ruta de la carretera 57.

Sonidos provenientes de la caja del tráiler evidenciaron la presencia de menores de edad y adultos al interior del camión.

Por lo que al realizar la revisión correspondiente fueron encontrados migrantes de diferentes nacionalidades que no pudieron comprobar su estancia regular en país.

Viajaban dos menores de edad sin acompañar.

En estricto apego a los derechos humanos fueron llevados a la sede migratoria del estado, con la finalidad de brindarles agua, alimentos y atención médica, ya que eran trasladados en condiciones de hacinamiento y sin ventilación.

Durante el procedimiento administrativo migratorio fueron identificadas 96 personas provenientes de Guatemala, siete de Ecuador, cinco de El Salvador y dos de Honduras.

De ellas, 10 viajaban en familia y dos eran menores de edad no acompañados que quedaron bajo la tutela de las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León.