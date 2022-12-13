Abren en San Lázaro proceso para designar a 4 consejeros del INE

Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó iniciar el proceso para designar a 4 nuevos consejeros del INE, que estarán en funciones por 9 años, a partir del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

Los lineamientos y el calendario del proceso se someterán a votación en la sesión de este martes.

Está previsto que la convocatoria para el registro de aspirantes a consejeros se publique este mismo martes, 13 de diciembre y el registro de candidatos inicie del 9 al 20 de enero del próximo año.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro prevé que el 28 de marzo sean electos los 4 nuevos consejeros mediante votación de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados.

El proceso de calificación estará a cargo de un Comité Técnico de Evaluación de 7 integrantes; 3 de los cuales serán nombrados por la Cámara de Diputados, 2 por el INAI y otros 2 por CNDH.

Según el acuerdo, el 21 de diciembre estos organismos autónomos deberán enviar los nombres de sus integrantes y a más tardar el 6 de enero deberá estar instalado el Comité de Evaluación para iniciar el proceso de revisión de documentos, realizar pruebas y entrevistas de los aspirantes a consejeros del INE.

Proceso para aspirantes a consejeros del INE

Se establece que, del 9 al 20 de enero, las personas interesadas en participar por el cargo de consejero del INE podrán hacer su registro de manera digital o en persona y entregar la documentación requerida.

EL 23 de enero, la Secretaria General de Cámara de Diputados entregara al Comité Técnico los folios y la documentación de las personas registradas.

El calendario plantea que del 24 al 27 de enero se notificara a los aspirantes de los documentos faltantes y entrega.

El 31 de enero el Comité de Evaluación definirá la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos legales para participar y a más tardar el 3 de febrero informara a la Junta de Coordinación política los nombres de quienes participaran en la siguiente etapa.

El 6 de febrero se aplicará el examen de conocimiento a los aspirantes en materia constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos y el 13 se publicará la lista de quienes obtuvieron el mayor puntaje y el 17 de febrero se conocerá el listado definitivo de las personas que continuaran a la tercera fase.

Del 22 al 28 de febrero, se abrirá la evaluación de idoneidad en la que el Comité Técnico valorará el curriculum vitae y documento de soporte, exposición de motivos y ensayo, bajo criterios de autonomía, independencia, trayectoria profesional, principios, vocación, expresión escrita y capacidad e argumentación y detección de problemas.

Para el 3 de marzo, se conocerá la lista de los aspirantes que serán entrevistados por el Comité Técnico del 6 al 10 del mismo mes.

El 13 de marzo el Comité enviara a la Jucopo el informe de los aspirantes mejor evaluados para el cargo de consejeros del INE y el 22 de marzo elaborara 4 quintetas.

Jucopo votará junto con las bancadas a los nuevos consejeros

La Junta de Coordinación Política buscará acuerdo con las bancadas parlamentarias para alcanzar las dos terceras partes del voto de los legisladores presentes para designación de los 4 nuevos consejeros electorales y más tardar el 27 de marzo deberá turnarlo para votación. Se establece que sea el 28 de marzo cuando se vote ante el pleno de la Cámara de Diputados.

El acuerdo que se someterá a aprobación en la sesión de este martes, también prevé que en caso de no lograrse la mayoría califica de votos, el 30 de marzo se proceda a realizar la elección a través del proceso de insaculación por parte de la Cámara de Diputados.

Incluso, se establece que, de no llevarse a cabo el sorteo en la Cámara de Diputados, el 3 de abril la Suprema Corte de Justicia será la que realice la insaculación para designar a los 4 nuevos consejeros del INE para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.