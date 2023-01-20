Presentan segunda demanda de juicio político contra Esquivel

El plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel la tienen bajo la lupa en la Cámara de Diputados.

Ya suman dos demandas de juicio político en su contra. El senador German Martínez promovió una de las demandas ante la secretaría General de la Cámara de Diputados.

Asegura que con su actuar la ministra Esquivel violo la Constitución.

"La consecuencia seria destituirla, la consecuencia es integrar debidamente el órgano colegiado el tribunal constitucional, insisto, la falta es grave, ella no está ocupando el cargo con las cartas credenciales que establece la constitución, buena reputación y honorabilidad", sostuvo el senador integrante del Grupo Plural.

Y es que el artículo 95 de la Constitución Política establece que para ser ministro de la Suprema Corte se requiere entre otros, contar con título profesional de licenciado en derecho legalmente expedido, gozar de buena reputación, en el caso de delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

German Martínez emplazó a los diputados de Morena "si deberás quieren honrar a Benito Juárez enjuicien señores de la mayoría a la ministra Yasmín Esquivel".

El senador dijo que presento la demanda por ética y para romper el silencio que el resto de los ministros de la corte y el rector de la UNAM mantienen.

"Por supuesto que la UNAM puede retirarle el título como lo ha hecho con otros plagiarios en la UNAM, así es que la UNAM no debe de escurrir el bulto”.

La primera demanda de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis, se presentó en San Lázaro este miércoles por el abogado Abraham Moisés Cano Díaz, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter.

Juicio político contra Esquivel debe esperar turno: Morena.

Luego de que ya hay dos demandas de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel, en Morena dicen que habrán de esperar su turno para analizarlas.

El argumento es que antes de esas hay otras en contra de otros servidores públicos que llegaron antes y tienen prioridad.

Así lo detallo Hamlet García, diputado de Morena:

“Por regla procesal se tienen que desahogar las demandas que han sido interpuestas en el orden cronológico, ahí está pendiente el tema también de los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama".