Sepulta oposición en Cámara de Diputados reforma constitucional en materia electoral

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados sepultó la reforma constitucional en materia electoral, propuesta por le presidente López Obrador.

La propuesta de reforma no alcanzó la mayoría calificada que se requería para hacer cambios a la Carta Magna. Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde solo alcanzaron 269 votos a favor, por 225 votos en contra y una abstención.

Para alcanzar la mayoría calificada se requerían dos terceras partes de los votos a favor.

Nuevo receso para poner bajo aprobación el llamado "Plan B".

La Cámara de Diputados entro en un nuevo receso en busca de acuerdo entre las bancadas de Morena, PT y Partido Verde en torno a las leyes secundarias en materia electoral propuestas por el presidente López Obrador.

Por lo pronto, la Mesa Directiva turno a Comisiones el paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral que envió este martes el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados ante el rechazo a su reforma constitucional.

Pero Morena busca presentar las mismas iniciativas del Ejecutivo en la sesión de esta noche y mantiene platicas con sus aliados del PT y Partido Verde para consensar un dictamen que tenga el respaldo de las tres bancadas.

Las iniciativas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se turnó a las comisiones de Reforma Política electoral, Gobernación y de Justicia para su discusión y dictamen. También a la Comisión de Presupuesto para opinión.

En tanto, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se envió a las comisiones de Gobernación y de transparencia y anticorrupción para dictamen.

Dan fast track a discusión de leyes electorales secundarias.

Morena, PT y PVEM hace suyas las iniciativas de reforma electoral a leyes secundarias del presidente López Obrador. Serán aprobadas vía fast track.

Con su mayoría le dispensaron los trámites legislativos para no pasar por comisiones y se discutiera esta noche en la Cámara de Diputados. Al grito de “es ilegal, es ilegal, es ilegal”, la oposición busco frenar la discusión y votación.

PAN, MC, PRD, PRI presentaron mociones suspensivas para que las iniciativas se turnen a comisiones para su análisis, discusión y votación. Pero la mayoría de Morena y sus aliados desecharon cada una de las mociones.

La oposición llamo al Senado a actuar con responsabilidad y no avalar las reformas sin discusión y un amplio análisis. También sentenciaron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia para hacer valer el respeto al proceso legislativo.