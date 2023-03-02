Actuar sin consigna pide Mario Delgado a SCJN por Plan B

La dirigencia nacional de Morena afirma estar preparada para emprender la defensa jurídica del plan B y pide a la Suprema Corte actuar con responsabilidad y no por consigna.

Mario Delgado, presidente del partido guinda, rechazo que las reformas electorales que entraron ya en vigor violen la Constitución, de ahí que llamo a los ministros a actuar a favor del pueblo y de la democracia y no dejarse presionar.

“Que actúe de manera imparcial, conforme a derecho; que no haya consignas, que respeten la investidura que representan. Ahora está ya en esa cancha. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros de que no hay nada que viole la Constitución. Entonces, es una reforma más que va a asegurar la austeridad en los órganos electorales, la independencia de los mismos, un mayor castigo al tema de la compra de votos”, sostuvo Mario Delgado.

Si la democracia estuviera en riesgo empresas no arriesgarían su capital, asegura Delgado.

Entrevistado en la Cámara de Diputados luego de reunirse en privado con legisladores de su partido, el líder de Morena señaló que, si realmente estuviera en riesgo la democracia en México, ninguna empresa extranjera arriesgaría su capital.

Y así lo explico Mario Delgado, “imagínense, si estuviera en riesgo nuestra democracia o nuestro sistema político, cuando ayer tuvimos el anuncio por parte de Tesla, de Elon Musk, que va a apostarle a México para construir la planta de autos eléctricos más grande de todo el mundo.

¿Por qué lo hace? Los inversionistas no ponen su dinero en cualquier lugar, ya somos uno de los destinos favoritos para invertir, y eso tiene que ver con la confianza que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Dijo que en Morena estarán atentos a los pasos que de la Suprema Corte de Justicia para resolver los recursos de impugnación.

