SRE y la UNAM celebran el Bicentenario de las relaciones México–Estados Unidos

En el marco del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, hoy se llevó a cabo un evento conmemorativo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En primer término, la Unidad para América del Norte, el Acervo Histórico Diplomático y la Embajada de los Estados Unidos presentaron el número especial de la Revista Lazos del Observatorio de la Relación Binacional México – Estados Unidos (ORBEM) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) .

El jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, celebró el trabajo permanente del Observatorio de la UNAM; reconoció sus estudios y publicaciones que permiten entender mejor la relación bilateral y enfrentar los retos en común. “Destaco de forma particular este número de la revista del Observatorio, pues se adentra con particular énfasis en la historia, los retos y el trabajo que hacemos desde la red consular de México en los Estados Unidos”, precisó.

En su intervención, la directora general del Acervo Histórico Diplomático, Laura Moreno Rodríguez, destacó la estrecha colaboración con el Observatorio para la presentación de la revista, entre otros proyectos. “Hemos impulsado desde la Cancillería proyectos de esta naturaleza, de corte universitario, precisamente para que los alumnos y los académicos puedan dialogar con nuestros funcionarios que día a día diseñan la política exterior de México”, señaló.

Presentan número especial de revista.

La presentación de la revista fue realizada por la coordinadora del ORBEM, Mariana Aparicio Ramírez; la cónsul general de México en Houston, Alicia Kerber Palma, y Zahid Zamudio, del equipo del ORBEM. Este número especial es resultado de la colaboración que el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y el Acervo Histórico Diplomático establecieron desde 2019 y que ha permitido editar dos números especiales de manera anual.

Posteriormente, Roberto Velasco y Laura Moreno presentaron la investigación ganadora del Programa de Apoyo a la Investigación sobre Historia de las Relaciones Internacionales de México en el Extranjero, Isidro Fabela 2022. En esta edición conmemorativa, la Dra. Susie Porter, de la Universidad de Utah, fue declarada ganadora por su proyecto: “Para el bienestar de las comunidades: memorias del Consulado de México en Salt Lake City, 1911-1947”.

La Dra. Porter ahondó en los orígenes de Utah como estado, así como la génesis del Consulado de México en la región. Además, resaltó la importancia de colaborar con el Acervo Histórico Diplomático. Comentó que “el apoyo que el archivo nos ha dado en este proyecto no tiene precedentes; es un apoyo tan generoso, tan cálido, tan completo, que realmente también quiero darle las gracias a todos en el Acervo por este programa y este premio”.

En los próximos días, el Gobierno de México llevará a cabo una serie de eventos para conmemorar el Bicentenario de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El lunes 12 de diciembre, fecha que marca los 200 años, México recibirá al enviado especial del presidente Biden para las Américas, Chris Dodd, para dicha conmemoración. En ese marco, autoridades de ambos países inauguraremos en la Cancillería la exposición “Doscientos años de relación bilateral México – Estados Unidos a través del arte”.