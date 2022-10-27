Suscribirá México “Declaración Política sobre armas explosivas en zonas densamente pobladas’

México ha confirmado que suscribirá la “Declaración Política sobre armas explosivas en zonas densamente pobladas”, que aborda el impacto humanitario, devastador y duradero del uso de armas explosivas en áreas pobladas.

Se informó que está Declaración Política, que fue acordada el pasado 17 de junio, marca la culminación de casi tres años de consultas dirigidas por Irlanda, en las que México estuvo activamente involucrado. Se trata de un paso histórico para la protección de la población civil ante las consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas. Es uno de los avances multilaterales más recientes en el área de desarme y atiende uno de los objetivos de la Agenda de Desarme de 2018 del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU.

La Declaración Política será suscrita formalmente en una conferencia de alto nivel, en Dublín, Irlanda, el 18 de noviembre de 2022. México estará representado en esta conferencia por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, como muestra de la relevancia que se otorga a evitar el uso de armas de efectos indiscriminados en entornos que generan un gran número de víctimas.

Uso de armas explosivas en áreas pobladas es una de las principales causas de muertes y lesiones de civiles.

El uso de estas armas también provoca daños a infraestructura esencial, como escuelas, hospitales, viviendas y sistemas de agua y saneamiento, lo cual afecta a las poblaciones y su desarrollo; es, además, una causa clave de desplazamiento humano.

Es por ello que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido repetidamente a los Estados que se abstengan de usar armas explosivas con efectos de área amplia en áreas pobladas y que se comprometan de manera constructiva en los esfuerzos para desarrollar una declaración política en esta materia.