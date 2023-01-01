Políticos mexicanos celebraron toma de posesión de Lula Da Silva

En el marco de la toma de posesión de Lula Da Silva como presidente de Brasil durante el periodo 2023-2027, algunos políticos mexicanos celebraron su tercer cargo como presidente de Brasil, como es el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Claudia Sheinbaum escribió algunas palabras para el líder de izquierda de 77 años, Lula Da Silva: "Nueva etapa en la historia de Brasil y de América Latina. Igualdad, libertad y justicia".

Por su parte, Marcelo Ebrard redató: "Felicidades Presidente Lula !!Enhorabuena para el pueblo brasileño y toda América Latina y el Caribe !!! Éxitos y parabienes son los deseos de México para nuestro hermano Brasil", esto, a través de su cuenta oficial de Twitter donde además compartió una fotografía donde se puede ver a Lula Da Silva junto a su esposa Janja y también Rosalinda Bueso.

Felicidades Presidente Lula !!Enhorabuena para el pueblo brasileño y toda América Latina y el Caribe !!! Éxitos y parabienes son los deseos de México para nuestro hermano Brasil !!! pic.twitter.com/Hwp3wDf0Nm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 1, 2023

Toma de posesión de Lula Da Silva

Cerca de 19 jefes de Estado participaron en la ceremonia de posesión de Lula Da Silva. La lista de invitados incluye a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de Alemania, Frank Walter Steinmeier, entre otros.

La ceremonia tuvo una breve interrupción para realizar un minuto de silencio por la muerte del rey del futbol, Pelé, así como del papa emérito Benedicto XVI que murió el sábado 30 de enero en Roma.

Beatriz Gutiérrez Müller asistió a la toma de posesión de Lula Da Silva

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller asistió a la toma de posesión del presidente Lula Da Silva en representación del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Instagram, festejó la toma de posesión de Lula Da Silva y compartió algunos videos del momento, el cual describió como "hecho histórico" y que además destacó como una victoria para la democracia.