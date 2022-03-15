Polvo del Sahara, o borrasca de Celia, tiñe de naranja a España

España registró en las últimas horas cielos anaranjados y una capa de polvo del Sahara cubrió monumentos, locales, autos y casas de varias ciudades, incluyendo Madrid, un fenómeno conocido como la borrasca de Celia.

El ayuntamiento de Madrid implementó un dispositivo especial para retirar el polvo del Sahara, mientras que en la región de Andalucía, la más cercana a África, el cielo se tiñó de tonos rojizos.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) calificó de “extraordinaria” la también conocida como borrasca de Celia, la cual alcanzará su pico máximo este miércoles y se prevé que se prolongue hasta el jueves y que llegue hasta Reino Unido y Alemania.

En estas imágenes de satélite (en color natural y con realce del polvo) se observa muy bien la zona de origen del polvo en suspensión en el Sáhara, y cómo la lengua se extiende por toda la Península y buena parte de Europa occidental.

Fuente: https://t.co/LmY3bb5yN1 pic.twitter.com/IDNWjb33Ap — AEMET (@AEMET_Esp) March 15, 2022

En varias ciudades españolas, como Madrid, los habitantes salieron a limpiar el polvo del Sahara de los coches, terrazas o las entradas de los edificios. En el Metro y los estacionamientos los suelos estaban polvorientos y las ventanas en los últimos pisos de los edificios mostraban manchas marrones.

De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire en España (ICA) las provincias de Murcia, Alicante, Albacete y Almería y las de Madrid, Guadalajara, Segovia, Ávila y Burgos, entre otras, registran una situación "extremadamente desfavorable", lo que en algunos casos ha dificultado la visibilidad.

La calima llegó también a Portugal y a zonas de Suiza, donde el blanco de las pistas de esquí contrasta con un cielo de un intenso color naranja.

¿Qué es la calima, que pintó de naranja a España?

La calima es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera y es muy notoria, porque consta de partículas sólidas que al estar en gran número y en un espacio concreto, hacen que el aire parezca opaco a la vista. Estas partículas suelen ser de polvo y arena, aunque también pueden estar formadas de cenizas y arcilla.

Las salud puede resultar afectada en las personas que respiran el aire con las pequeñas partículas secas y se eleva la probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.