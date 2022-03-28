Organizan pool party para perros en Venezuela

Al lugar llegaron 42 perros de distintas razas para festejar la primera pool party canina, desde luego, los acompañaron sus dueños, todo ocurrió en las colinas del este de Caracas, Venezuela.

"Primera vez que se hace una gran piscinada", indicó Otto Alvarado, veternario y organizador de la pool party para perros, quien detalló que "los responsables de las mascotas, los padres de las mascotas puedan bañarse con su perro en ese momento".

Otro de los objetivos de dicha convivencia es que las mascotas que nunca se habían metido a una piscina, pierdan el miedo al agua y aprendan a socializar.

Inscribete y participa junto a tu mascota en la primera Gran Piscinada para Mascotas de #Caracas https://t.co/z1uUI2BPVG pic.twitter.com/B8s4Ea7Fmd — Dr. Otto Tv (@DrOttoTV) March 22, 2022

Fueron tres horas de diversión y socialización

Todo inició a las 9 de la mañana y hasta el mediodía, perros y sus dueños hicieron ejercicios, caminaron por el lugar y además de nadar, participaron en diferentes actividades al aire libre.

"Muy entretenido, también hacen ejercicio, qué eso es importante, en vez de salir siempre a pasear, es otra actividad", contó Andriuska Paigo, dueña de Nala, "ella es muy nerviosa pero lo disfrutó y yo creo que la están disfrutando", agregó.

El objetivo más importantes de la pool party para perros es fomentar la tenencia responsables de mascotas.

Mejorar la cultura canina en los venezolanos

La primera pool party para perros se realizó en el hotel canino Pet Suits, que se ubica en el El Hatillo, en el este de Caracas, Venezuela, el propietario es el veterinario, Otto Alvarado, veternario, quien construyó una piscina de 10 metros de largo por uno metro de profundidad.

Alvarado junto con seis personas se encargan de brindar el mejor servicio a sus visitantes peludos que van desde consultas médicas, ejercicios, baño, estética y masajes.

Hace ocho años, durante el colapso económico de Venezuela, miles de residentes se vieron obligados a dejar a sus mascotas en refugios o simplemente abandonarlos porque no les alcanzaba para pagar la alimentación debido a lo limitado de sus ingresos.

Por fortuna el cuidado en los perros ha ido cambiando poco a poco, "en Venezuela, en los últimos años, tal vez los últimos 10, hemos mejorado muchísimo en cuanto a la cultura canina", contó Manuel Bare entrenador canino.