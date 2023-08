Por no casarse la encarcelan en Atlapexco, Hidalgo

Discutieron porque él insistía en casarse y ella no quería, la tensión se hizo presente y Adriana de 19 años le soltó una bofetada a su ahora ex novio de 45 años. Esto ocurrió en las calles de la comunidad indígena de Santo Domingo en el municipio de Atlapexco en el estado de Hidalgo.

Después de la cachetada, fue encarcelada por presuntamente alterar el orden, además con una multa de 60 mil pesos.

FIA

Colectivos y familiares condenaron los hechos y exigieron su liberación, Guadalupe Azuara, perteneciente al colectivo feminista Tetik Siuatl habló del tema “desde Tetik Siuatl condenamos los hechos violentos ocurridos el fin de semana pasado en una localidad de Atlapexco donde la joven Adriana sufrió un hecho de violencia a través de negarse a un matrimonio.”

“La recomendación que nosotros hicimos como gobierno es de que se evitaran conductas o acciones como las que ya se habían cometido de infraccionar a una persona si bien cierto tienen los usos y costumbres pero nunca van a estar por encima de los derechos humanos,” expresó Jalel Aquino, director jurídico de Atlapexco.

Pero las cosas no quedaron ahí, el delegado de la comunidad, le informó que de acuerdo a los usos y costumbres debía pagar una multa de 60 mil pesos.

Esto por el gasto que el novio ya había hecho para llevar a cabo la boda.

El director jurídico, Jalel Aquino continuó explicando: “son normas que surgen en la asamblea que surgen de ideas en las que intervienen y participan en la asamblea y en este caso era una multa que no iba impuesta por la acción es decir no era una multa por la negativa de contraer matrimonio si no que era una multa con un tema de una reparación de gastos.”

Ante los reclamos de familiares de Adriana y colectivos feministas, las autoridades municipales liberaron a Adriana 24 horas después.

Los representantes comunales de Santo Domingo accedieron, pero le notificaron a Adriana que aún debe pagar la multa de 60 mil pesos.

¿Dónde queda Atlapexco, Hidalgo?

Atlapexco, es uno de los 81 que conforman el estado de Hidalgo, y uno de los ocho municipios que integran la región Huasteca Hidalguense. Tiene una extensión territorial aproximada de 146 Km2, colinda al norte con el municipio de Huejutla de Reyes.

En el 2015, Atlapexco contaba con 19,902 habitantes, de los cuales 10,389 eran mujeres (52.2%) y 9,513 (47.8%) hombres. Para el año 2010, en Atlapexco el 78.2% de su población mayor a 5 años hablaba lengua indígena, mostrando una disminución de 3.1 puntos porcentuales respecto de 2005 cuando el 81.3% hablaba náhuatl. Del total de la población indígena que habla náhuatl, 20.8% no habla español. La tasa de analfabetismo en 2010 era de 26.5%, más del doble del promedio estatal de 10.2%.