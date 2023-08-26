Una mujer que quedó paralizada e incapaz de hablar debido a un derrame cerebral tiene una nueva forma de comunicarse a través de texto, habla audible y expresiones faciales, gracias a nuevos avances en inteligencia artificial, según un nuevo estudio publicado esta semana.

El estudio, publicado en la revista Nature por investigadores del Chang Lab de UC San Francisco y UC Berkeley, muestra que la inteligencia artificial se puede utilizar para decodificar señales del cerebro y traducirlas, proporcionando una vía potencial de comunicación para las personas afectadas por un accidente cerebrovascular, parálisis y otras enfermedades debilitantes.

Los investigadores buscaron tender un puente entre el cerebro, el tracto vocal y el movimiento de los músculos que pueden verse afectados por una emergencia médica como un derrame cerebral, dijo Kaylo Littlejohn, estudiante de doctorado en UC Berkeley y coautora principal.

Kaylo Littlejohn / Estudiante de doctorado en UC Berkeley:

“Es casi como una especie de tracto vocal digital. Está reemplazando la función que se pierde”.

El trabajo de los investigadores se basó en la participante del estudio Ann Johnson, quien sufrió un derrame cerebral a los 30 años. El derrame cerebral dañó su tronco cerebral y perdió la capacidad de hablar o mover los brazos. El objetivo era ayudarla a restaurar su capacidad de comunicarse.

Lo hicieron con tecnología de interfaz cerebro-computadora, una especialidad de Edward Chang del Laboratorio Chang. El trabajo involucró un neurodispositivo delgado como un papel con electrodos implantados en el cerebro para recibir señales que corresponden al movimiento de los labios, la lengua y el tracto vocal, un puerto implantado en la cabeza para transmitir esas señales y una computadora programada con inteligencia artificial para recibir las señales y decodificarlas en texto, voz y animación facial.

“It let me feel like I was a whole person again.” Ann Johnson lost her ability to talk after a stroke. On Wednesday, scientists reported a remarkable advance using AI in which her brain activity is being translated into words spoken by an avatar. https://t.co/pE5YCn4znK pic.twitter.com/8en0JaK56O — The New York Times (@nytimes) August 23, 2023

Inteligencia artificial decodifica oor primera vez señales cerebrales que convierte en habla

Los expertos dicen que es la primera vez que el habla y las expresiones faciales se decodifican a partir de señales cerebrales.

Los resultados son una gran mejora con respecto al tablero de letras de Johnson que suele utilizar para ayudarse a comunicarse.

Ese dispositivo funciona a aproximadamente 14 palabras por minuto, pero con la ayuda de la herramienta de inteligencia artificial, alcanzó 78 palabras por minuto, dijo Littlejohn. El promedio de palabras por minuto en una conversación humana natural varía de 140 a 160.