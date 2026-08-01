La razón por la que aumentan los contagios de la bacteria “come carne” durante el verano, según los especialistas

Durante la temporada de verano y los meses de mayor radiación solar, el incremento de la temperatura ambiental y el aumento en el uso de espacios acuáticos recreativos suelen relacionarse con una mayor circulación de diversos microorganismos. Entre ellos se encuentra la bacteria Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como "bacteria come carne", cuyos casos presentan un comportamiento estacional al concentrarse principalmente en las épocas más calurosas del año.

Las razones del incremento de la bacteria "come carne" según especialistas

Especialistas e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organismos de salud pública señalan que la principal causa de este fenómeno radica en el hábitat natural del microorganismo. Vibrio vulnificus habita en ambientes marinos, especialmente en aguas costeras templadas, salobres y de baja salinidad. Durante el verano, el calentamiento de los mares crea las condiciones climáticas y térmicas idóneas para que la bacteria se multiplique con mayor rapidez.

🚨🦠 Alerta en Florida 🚨🦠



Las autoridades de salud en Florida emitieron alerta sobre un aumento preocupante de casos de la bacteria Vibrio vulnificus, apodada 'comecarne'. Después de los huracanes #Helene y #Milton, los condados de Pinellas y Hillsborough reportan un… pic.twitter.com/xN3wCYEvtp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2024

Aunado al factor ambiental, las conductas humanas durante las vacaciones aumentan la exposición. El incremento en las visitas a playas y el consumo de mariscos crudos o insuficientemente cocidos, por ejemplo, los ostiones, constituyen las dos vías principales de contacto. De acuerdo con información de la UNAM, la bacteria no ingresa a través de la piel intacta; la infección cutánea solo ocurre cuando una persona se sumerge en agua de mar teniendo una herida abierta, un corte reciente, una quemadura o un tatuaje sin sanar.

Medidas de prevención y factores de riesgo

Las autoridades sanitarias enfatizan que la presencia de esta bacteria no debe ser motivo de alarma generalizada para la población, sino un recordatorio para mantener hábitos de higiene y cuidado básico. La gran mayoría de las personas sanas que entran en contacto con el microorganismo no desarrollan síntomas graves. Sin embargo, quienes padecen enfermedades crónicas del hígado, diabetes, insuficiencia renal o sistemas inmunológicos comprometidos deben extremar precauciones.

🦠 Detectan la bacteria “come carne” Vibrio vulnificus en aguas de Long Island



Eexpertos alertan que puede causar infecciones graves y ser mortal en 48 horas.



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Entre las recomendaciones oficiales para prevenir contagios destacan evitar el contacto con agua de mar si se presentan heridas o laceraciones en la piel, lavar de inmediato con agua limpia y jabón cualquier raspadura ocurrida en la playa y asegurar la cocción completa de pescados y mariscos antes de consumirlos.