Britney Spears asegura que nunca regresará a la industria musical

La cantante estadounidense Britney Spears sentenció que jamás regresará a la industria musical, aunque aseguró que en los últimos años ha escrito varias canciones para algunos de sus colegas.

La también conocida como “Princesa del pop” escribió un mensaje en su perfil de la red social Instagram en la cual menciona que las noticias sobre su supuesto regreso a los estudios de grabación son “basura”.

La cantante agregó una pintura del artista español Mariano Salvador Maella. | Instagram @britneyspears.

“Sólo para ser clara, la mayoría de las noticias son basura. Siguen diciendo que volverá con gente desconocida para hacer un nuevo disco. Nunca volveré a la industria musical”, escribió Spears en una publicación acompañada de la pintura de “Salomé con la cabeza del Bautista”, del pintor español Mariano Salvador Maella.

En semanas recientes, algunos rumores han indicado que Spears estaría trabajando con Charlie XCX y la cantante estadounidense Julia Michaels. Sin embargo, la también autora de su libro biográfico “The Woman in Me”, lanzado el año pasado, explicó que ella sólo escribe por diversión.

Britney Spears es “escritora fantasma” de canciones

“Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas. He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa forma”, aseveró Britney Spears.

La cantante, quien saltó a la fama en 1998 con su tema “Baby One More Time” agregó que quienes han leído su biografía “hay montones de cosas que no saben sobre mí”. También cuestionó que algunas personas refieran que dicho texto haya sido supuestamente publicado sin su aprobación y de forma ilegal. “Eso está muy lejos de la verdad. ¿Han leído las noticias estos días? Estoy tan amada y bendecida”, sentenció la cantante.

En el año 2022, Britney Spears lanzó un dueto con el cantante británico Elon John, titulado “Hold Me Closer”, después de que su tutela legal, que duró por 13 años, finalizó en el 2021.