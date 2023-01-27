¿Por qué hay cientos de niños en las cárceles de El Salvador?

Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, acusó de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de docenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas de El Salvador.

La ONG (organización no gubernamental), que citó citando datos filtrados del Gobierno de El Salvador, señala que tras la introducción en marzo del año pasado (2022) de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, docenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, señala que "Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción" y en su informe también detalló que más de 61 mil personas habían sido detenidas desde el mes de marzo.

La organización que vigila que se cumpla con los derechos humanos, agrega que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador y enumera a las personas procesadas entre los meses de marzo y agosto del año pasado.

Hemos tenido acceso a una base de datos sobre las personas procesadas durante el régimen de excepción en El Salvador.



Los datos corroboran nuestros hallazgos sobre violaciones masivas de DDHH.



Pronunciamiento de @Cristosal y @hrw_espanol: https://t.co/MTXIUAjuPI — Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 27, 2023

Cientos de niños hacinados en cárceles de El Salvador: HRWatch

Según HRW (Human Rights Watch), hasta el mes de agosto cerca de "mil 82 niños", en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional, pero ¿Por qué?.

El encarcelamiento de cientos de niños fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años.

Citando la base de datos del Gobierno de El Salvador, HRW agrega que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar y agrega que otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad

Más de 50 mil personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40 mil fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades de El Salvador, también acusaron a 8 mil personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

Cabe señalar que ese régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos.