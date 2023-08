¿Por qué el AICM revisará manualmente a los pasajeros? Estos son los motivos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que revisará manualmente a los pasajeros nacionales e internacionales que pasen por las terminales, esto debido a una falta de mantenimiento en los escáneres automáticos, situación que podría corregirse hasta finales del 2023.

En un comunicado, indicó que 24 escáneres de cuerpo ‘L3 Pro-Vision 2AIT’, que fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, dejaron de funcionar debido a actualizaciones y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Al respecto, el AICM buscó a los fabricantes, pero confirmó que no existe una representación en México de la compañía Leidos Security Detection & Automation Inc.

“El AICM ha agotado las instancias a fin de poder contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a dichos equipos; sin embargo, no ha sido posible, ya que la empresa fabricante no ha enviado su cotización y no se encuentra en condiciones de formalizar un contrato bajo nuestra legislación”, explicó.

AICM busca escáneres automáticos

El AICM agregó que inició un procedimiento de contratación de un servicio de equipos de inspección corporal modernos, conocidos como “Body Scans”, los cuales podrían ser enviados a México durante los próximos meses.

“En tanto se materialice la contratación citada, y con el fin de de cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la aviación civil, se ha implementado la revisión manual de los pasajeros”, explicó el recinto aeroportuario que, en breve, será administrado por la Secretaría de Marina.

¿Cómo es la revisión manual que se aplicará en el AICM?

La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) establece que, la inspección manual de los pasajeros incluye las siguientes acciones por parte del personal de seguridad del AICM:



Revisión de cuello, hombros, espalda, brazos, bolsillos, cinturones y hebillas.

Inspección de zapatos y botas.

“Cada Estado contratante adoptará medidas para evitar que se introduzcan, por cualquier medio, a bordo de las aeronaves al servicio de la aviación civil internacional, armas, explosivos u otros artefactos o sustancias peligrosas que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita y cuyo transporte o tenencia no estén autorizados”, explica la Organización de Aviación Civil Internacional.