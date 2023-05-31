¿Por qué el PT le dio la espalda a su candidato Ricardo Mejía y respaldó a Armando Guadiana?

En los días previos a las elecciones 2023 por la gubernatura de Coahuila, los movimientos de los partidos políticos no se detienen, pues en las primeras horas del martes 30 de mayo se dio a conocer que el Partido del Trabajo (PT) abandonaría al exsubsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, en sus aspiraciones por la contienda electoral.

La respuesta del Partido del Trabajo se da días después que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también ofreciera su apoyo al candidato Armando Guadiana de Morena; a pesar de ello, los votos que reciba no serán redestinados, al contrario, mantendrá una tendencia hacia Mejía Berdeja, ya que el cambio se produjo fuera del periodo establecido por las Leyes que marcan las elecciones 2023.

¿Por qué el PT ya no apoya a Ricardo Mejía en las elecciones 2023 en Coahuila?

En conferencia de prensa, el Partido del Trabajo (PT), indicó que declinaba a favor del candidato de Morena, Armando Guadiana, porque con ello reafirman su compromiso por la Cuarta Transformación impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Esto se hace para garantizar la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en 2024", anunció el PT este martes 30 de mayo.

La respuesta del candidato, Ricardo Mejía Berdeja, no se hizo esperar al segurar que "el tigre va con todo" a unos días que las elecciones 2023 se lleven a cabo.

"Dios con nosotros, el tigre va con todo", escribió el exsubsecretario de Seguridad, en sus redes sociales, en las que se ha mantenido de manera activa en las recientes horas.

¿Quiénes son todos los candidatos a la gubernatura de Coahuila 2023?

Los aspirantes a la gubernatura de Coahuila 2023 se encuentran listos para el el día de las elecciones a pesar de los imprevistos que se han dado en los últimos días; sin embargo, el próximo domingo los políticos que aparecerán en las boletas de los ciudadanos de la entidad coahuilense con:



Manolo Jiménez (Alianza PRI-PAN-PRD)

Armando Guadiana (Morena)

Ricardo Mejía

Lenin Pérez

¿Cuándo son las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex?

Las elecciones 2023 están a la vuelta de la esquina, pues el próximo domingo 4 de junio, las urnas se abrirán para que millones de ciudadanos puedan votar y elegir a los próximos gobernadores y gobernadoras del estado de Coahuila y Edomex.

