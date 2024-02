“Tenemos miedo": Existe un vacío que permite que crimen organizado siga creciendo: Padre Fili

En medio de la incertidumbre y la violencia que se vive en algunas regiones del país, el padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello confirmó que sacerdotes están negociando acuerdos de paz con el crimen organizado en el estado de Guerrero con la finalidad de buscar puentes para reconciliar el tejido social.

Con ello, agregó el sacerdote, lo que se busca es evitar hechos como el registrado hace unos días en la sierra de Totolapan, Guerrero en donde las autoridades han confirmado 12 muertos tras un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia.

Entrevistado en el noticiero Hechos AM, refirió que desde que inició el sexenio, una de las estrategias ha sido la no confrontación y la orden es retirar al Ejército o a las fuerzas federales del orden público y de alguna manera, tiene una lógica no combatir violencia con violencia pero por otro lado, la estrategia debería ser que las policías estatales sean fortalecidas y depuradas, pero no se hace.

“Se le da todo el presupuesto a las fuerzas militares o castrenses pero para una función que no pueden realizar, no porque no puedan, sino porque no es su función y existe ese vacío que permite que las bandas del crimen organizado sigan creciendo sin que nadie les haga nada”, indicó durante la entrevista.

¿Padres que negocian con criminales tienen miedo?

Al ser cuestionado sobre si no tienen miedo de dialogar con los líderes criminales, el padre Fili, como también es conocido, relató que sí, porque es un riesgo ya que al final “estas personas no tienen palabra, pero siento que todos como seres humanos tenemos una oportunidad y al final en nosotros siempre va a haber un poco de humanidad y esperanza de que las personas cambien, si no, nuestro trabajo no tendría sentido”.

Reiteró que la iglesia busca que haya cambios en las personas y recordó que hay santos que “fueron terribles, como San Pablo que anduvo con espadas, cortando cabezas de cristianos y ahora es uno de los grandes, por eso no dudo que haya esa parte en cada uno de nosotros y con eso vamos adelante”.

Cabe recordar que a mediados de enero, 4 obispos, entre ellos José de Jesús se citaron en Ciudad Altamirano, Guerrero en la región de Tierra Caliente con Johnny Hurtado Olascaga, alias “El Pez” y su hermano Alfredo alias “La Fresa” líderes del grupo criminal la Familia Michoacana para acordar una tregua con el líder de los Tlacos, Onésimo Marquina pero fracasaron.

Así, mientras La Familia Michoacana y los Tlacos negociaban, había una pelea entre los Tlacos y los Ardillos por el control de los territorios, minas, servicios de transporte, mercados, refresqueras, cerveceras y granos, dejando a inicios de enero 6 conductores de combis y taxis asesinados.

El jefe de Los Tlacos buscó acercamiento con Celso Ortega, líder de los Ardillos a través del sacerdote Filiberto, el padre Fili facilitó a Onésimo y Ortega los números de teléfono del contrario y en conversaciones telefónicas resolvieron sus diferencias.

Sin embargo, el pasado 20 de febrero, un enfrentamiento entre la Familia Michoacana y los Ardillos dejó muertos en San Miguel Totolapan.