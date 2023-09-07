Senadores presentan iniciativa para que exista segunda vuelta electoral

Al mediodía del jueves 7 de septiembre, los senadores Indira Kempis de Movimiento Ciudadano (MC), Javier González Alcántara -regidor de San Pedro Garza- y el independiente, Emilio Álvarez presentaron una iniciativa para que exista una segunda vuelta electoral.

Los senadores argumentaron que la reforma constitucional se aplicará al presidente de la República y a los gobernadores, pues necesitan un sistema electoral que legitime democráticamente a quienes ocupen el cargo, pero ¿en qué casos aplicaría?

“Las personas que llegamos desde la sociedad civil, uno de nuestros compromisos importantes es que se avance en las garantías de participación ciudadana, por la democracia, por la transparencia, para que se puedan hacer los mejores consensos para México”, indicaron los senadores.

¿Cómo se aplicaría la segunda vuelta electoral que buscan los senadores?

Los senadores expresaron la urgencia que existe en el país para que se respeten los derechos de los ciudadanos, por esto la iniciativa contempla que en caso de que no se obtenga la mayoría absoluta en la primera elección, se debería recurrir a una segunda vuelta en la que únicamente participarán los dos candidatos que acumularon más votos.

“México quiere y necesita de un sistema electoral que legitime democráticamente a quienes ocupen la Presidencia de la República o gubernaturas de los estados, y no uno que imponga a quienes fueron votados con el 30 por ciento o menos de los votos”, dijo González Alcántara.

Senadores consideran al INE como el órgano encargado de liderar una segunda vuelta electoral

Uno de los senadores que presentó el proyecto fue González Alcántara, consideró que de ser aprobada, el órgano encargado de liderarla sería el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes pueden combatir el fraude electoral, promover la participación de más candidatos y enriquecer la oferta electoral y gubernamental en México.

Hasta el momento se desconoce si será aprobada o no; sin embargo, puntualizaron que es una oportunidad para que los mexicanos voten por sus candidatos preferidos, aún si forman parte de las minorías.