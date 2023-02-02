¿Por qué cientos de niños separados por Trump aún no ven a sus padres?

Cerca de mil niños separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México por el Gobierno del expresidente Donald Trump, aún no se han reunido con sus familiares a pesar de un esfuerzo de dos años del presidente Joe Biden.

Poco después de asumir el cargo en enero de 2021, el Presidente Biden emitió un decreto que estableció un grupo de trabajo para reunir a los niños separados de sus familias bajo el Gobierno de Trump pero, ¿Por qué cientos de niños aún no ven a sus padres?.

Cabe señalar que mientras Biden es un demócrata de abolengo, Trump es un republicano de línea dura con respecto a la inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) ha informado que de los 998 niños aún separados, 148 se encuentran en un proceso de reunificación.

La administración del expresidente Donald Trump separó a miles de familias migrantes bajo una política general de "tolerancia cero" que exigía el enjuiciamiento de todos los que cruzaran la frontera sin autorización en la primavera boreal del año 2018, sin embargo, algunos organismos de control y los defensores del gobierno han descubierto que las separaciones comenzaron antes y continuaron después del inicio oficial de la política.

Trump and the .@GOP’s “zero tolerance” immigration policy separated over 5,000 Hispanic CHILDREN from their parents, with no tracking or records that would allow them to be reunited.



That was not just a crisis, it was ALSO inhumane, racist, and cruel. 🧐#GOPHypocrisy pic.twitter.com/9jDTSxDjVN — Big Al (@nivnos33) February 2, 2023

Departamento de Seguridad Nacional trabaja en reunificación de familias

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha señalado que el arduo trabajo de revisar la información "fragmentada" que el Gobierno de Trump mantuvo sobre la política ha determinado hasta ahora que tres mil 924 niños, en su mayoría centroamericanos, fueron separados de sus padres o familiares en la frontera.

Muchos de ellos pudieron ser localizados y reunidos antes de que Biden asumiera el cargo a través de un proceso judicial después de que la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), presentó una demanda para detener la política de separación.

En una hoja informativa sobre el trabajo del grupo especial, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que: "La cantidad de nuevas familias identificadas continúa aumentando, a medida que las familias se presentan y se identifican" y que hasta la fecha, el grupo de trabajo ha reunido a 600 familias.

with activists who have taken the road outside the home office demanding “where are the children?!” in reference to 200 missing unaccompanied asylum seeking children. pic.twitter.com/EDVdfYhs69 — Ben Smoke (@bencsmoke) February 2, 2023

Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos:

Eso es lo que informa nuestros esfuerzos para extender los servicios de salud conductual como un componente de la reunificación

El secretario Alejandro Mayorkas ha señalado que aún quedaba trabajo por hacer para abordar completamente las heridas infligidas por la política. El Departamento de Seguridad Nacional ha conectado a algunas familias reunificadas con servicios como el acceso a recursos de salud mental.