La razón por la que no deberías usar los conectores USB de los aeropuertos

Por lo general, cuando nos encontramos en alguna terminal aérea nos ha surgido la necesidad de cargar nuestro celular o algún otro dispositivo electrónico. En ese momento buscas algún lugar y cuando ves los conectores USB de los aeropuertos, sientes un gran alivio pero esto podría tener consecuencias en tu privacidad en Internet.

Puede que conectar tus dispositivos electrónicos en los conectores USB en lugares públicos como los aeropuertos, no sea la mejor opción, en Fuerza Informativa Azteca te platicamos la razón.

¿Por qué no hay que conectar el celular en los puertos USB de los aeropuertos?

Agencias estatales como el FBI, además de que empresas especializadas en ciberseguridad alertan sobre los riesgos acerca de este tipo de práctica ya que podrías ser víctima del “juice jacking” que se define como un tipo de ciberataque que involucra un puerto de carga que se duplica como una conexión de datos, comúnmente sucede mediante USB.

Comúnmente, este ciberataque implica la instalación de malware o la copia subrepticia de datos sensibles de un teléfono inteligente, una tableta o cualquier otro dispositivo electrónico que contenga información.

Este se da cuando un tercero accede sin autorización y roba los datos almacenados en tu celular o dispositivo mientras éste se encuentra cargando y conectado a un puerto USB, en este caso conectores USB de los aeropuertos.

Planning on traveling in the near future? Don't leave yourself unprotected. Learn what "juice jacking" is and what you can do to protect yourself before you get hit! #juicejacking https://t.co/4Koz2Y78j1 pic.twitter.com/eZcLEuMFRc — Craig Pollack (@craigpollack) October 11, 2023

¿Es bueno cargar el celular en el avión?

El hecho de que conectes tu celular o dispositivo electrónico a un puerto USB puede ser una acción aprovechada por los ciberdelincuentes para infectar tu dispositivo con algún virus informático o malware con la finalidad de obtener tu información personal sin tu autorización.

Cabe señalar que algunos celulares cuentan con la opción de activar o no la transferencia de datos mientras estos se cargan pero esta función podría no aplicar en el caso de los puertos USB de lugares públicos como aeropuertos sobre todo porque cuando conectas tu celular, no sabes qué hay del otro lado del puerto USB en el que podría estar conectada una computadora con la que se podría transferir tus datos sin tu consentimiento y de hecho sin que te des cuenta.

¿Qué hacer para evitar los conectores USB de los aeropuertos?

Evita que te roben tu información como datos bancarios y contraseñas mediante un malware o hasta la instalación de una app de rastreo, que sepan tu historial de compras, tus interacciones en redes sociales, además de tus fotografías y hasta el registro de llamadas.

Compañías de ciberseguridad y hasta la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aconsejan que para prevenir ser víctima del “juice jacking”, lo mejor es no utilizar los conectores USB de los aeropuertos.

La mejor opción es utilizar los tomacorrientes que se encuentran en las paredes o extensiones para que puedas poner a cargar tu celular de una manera segura y sin que se roben tus datos. Otro consejo es que portes siempre una batería portátil, además de que antes de salir de casa deberás cargar tu celular o dispositivos al 100 por ciento de carga.