En el marco del Año Nuevo 2023, es normal que las personas hayan establecido propósitos para mejorar su calidad de vida; sin embargo, a veces se van dejando atrás. Ante esto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica por qué ocurre y cómo cumplirlos.

El hecho de establecer propósitos en Año Nuevo abre la posibilidad de ver hacia el futuro e ir mejorando cada vez como persona. De acuerdo con información del museo Universum, en la mitología romana, Janos o Ianus es el Dios de los comienzos, las transiciones y los finales; de hecho, el nombre del primer mes del año proviene de Janeiro que derivó del latín Ianurius.

Algunos de los propósitos más populares para Año Nuevo entre las personas son: perder peso, hacer más ejercicio, ahorrar dinero, dejar vicios, como el alcohol o el cigarro, entre otros.

Pexels Es importante establer propósitos realistas para Año Nuevo

¿Por qué las personas no cumplen sus propósitos de Año Nuevo?

Según la UNAM, al principio las personas se esfuerzan por cumplir sus propósitos, pero cada día que pasa ven cómo se desvanece gran parte de la motivación inicial, pero, ¿por qué?

Las razones de por qué las personas no cumplen sus propósitos de Año Nuevo son varias, en primer lugar, la UNAM explica que los objetivos que no se pueden medir no son recomendables, pues traen metas ambiguas con resultados inciertos.

Si los propósitos no se establecen con maneras de medir los avances, realmente no se podrá saber si se está avanzando, desviándose de la meta o se está yendo por un camino completamente diferente, lo que hace que al final, el propósito se abandone.

Por otro lado, la confianza que se deposita en el propósito es fundamental para saber cómo cumplirlo, es decir, la autoeficiencia con la que se cuente. Además, se relaciona con lo realista y alcanzable que la meta pueda ser.

Pexels Es posible cumplir los propósitos de Año Nuevo

Guadalupe Medina, académica de la Facultad de Psicología, afirma que es importante establecer propósitos afincados sobre la realidad y no en ilusiones, pues pueden causar daño, ya que las caídas son duras y depresivas.

Establecer desde un principio la fecha en la que se verán resultados puede contribuir a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Ante eso, la UNAM recomienda diseñar un plan de acción, ya que la probabilidad de fracaso aumenta sin este.

¿Cómo cumplir los propósitos de Año Nuevo?

La especialista refiere que el estrés y la ansiedad surge cuando no se está posicionado en el presente, sino pensando en el futuro, por lo que vivir en el aquí y en el ahora ayuda a disminuir esos estados emocionales.

Ante esto, la UNAM brinda algunos consejos sobre cómo cumplir los propósitos para Año Nuevo:



Monitorear el progreso haciendo un registro del cambio de conducta.

Recompensar los logros con premios saludables o cumplidos.

Procurar que el entorno sea propicio para cumplir los propósitos .

. Rodearse de personas que apoyen los propósitos y alienten a seguir.

Por último, es importante considerar no abarcar tantos propósitos, pues puede resultar abrumador querer cumplir todos.