¿Por qué el Plan B no se aplicará en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Tras la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y por consiguiente su entrada en vigor este 02 de marzo, se dio a conocer que no se aplicará en las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, pero, ¿por qué?

Fue durante la madrugada de este jueves 02 de marzo cuando se publicó en el DOF el Plan B, proyecto impulsado por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la entrada en vigor del Plan B, el secretario del Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, fue cesado de su cargo este jueves.

Ante esto, el órgano electoral presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral. El INE debe nombrar un encargado de despacho en las próximas horas y deberá elegir a su nuevo secretario ejecutivo en mayo para un periodo de seis años, es decir, de 2023 a 2029, en dado caso de que el Tribunal Electoral no decida algo diferente.

A partir de la publicación del #PlanB, cesó el ejercicio de Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del @INEMexico.



Ocupa el cargo desde 2008 y ha sido electo en tres ocasiones. Según la última de ellas, ocuparía la Secretaría Ejecutiva hasta 2026. pic.twitter.com/LQ8jUsgFZ7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

¿Por qué no se aplicará el Plan B en las elecciones de Edomex y Coahuila?

En el quinto transitorio, se puede leer que el presente decreto del Plan B de la Reforma Electoral no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila en 2023.

A finales de febrero del presente año, el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó una suspensión para que la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no fueran aplicadas a las elecciones 2023 en dichas entidades.

Estas limitan el concepto de propaganda gubernamental a aquella a cargo, al presupuesto público etiquetado específicamente para ese fin por un Ente público, así como para establecer que " no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.

En las elecciones 2023 de Coahuila y Estado de México se elegirán a gobernadores y 25 diputaciones locales en la primera entidad el próximo 4 de junio.