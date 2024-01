¿El proyecto del siglo? Una Pirámide de Egipto sería restaurada en su totalidad

¿Un ambicioso proyecto? En los recientes días el gobierno de Egipto impulsó un proyecto para restaurar la pirámide de Micerino, que junto a otras forma parte de una de las maravillas que toda persona tiene que conocer alguna vez en la vida, pero ¿por qué ha causado tanta polémica?

“El proyecto del siglo”, como lo denominó el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, no cayó del todo bien entre los egipcios y también el resto de los apasionados de la historia al considerar que es algo absurdo y que podrían dañarla para siempre.

¿Cuándo sería renovada la pirámide de Micerino en Egipto?

A pesar de que no se tiene la suficiente información sobre el proyecto, el impulsor estableció que la renovación será un regalo para que el mundo pueda observar cómo lucía cuando la construyeron hace 4 mil 500 años.

“Esta renovación durará tres años y será un regalo de Egipto al mundo en el siglo XXI. Esta iniciativa permitirá ver, por primera vez, la pirámide de Micerino tal y como fue construida por los antiguos egipcios hace casi 4.500 años”.

Internautas cuestionan proyecto de renovación pirámide de Egipto

La noticia no cayó nada bien entre los internautas, quienes aseguraron que era un trabajo sin sentido, al tiempo que ironizaron sobre otros sitios emblemáticos de otras latitudes del mundo, tal es el caso de la torre de Pisa.

"¿Para cuándo el proyecto de enderezamiento de la torre de Pisa?”, o “más que baldosas, ¿por qué no poner papel pintado en las pirámides?”

¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto?

Expertos en la construcción siempre han señalado que los egipcios debieron necesitar de algo mucho más que unas primitivas rampas para transportar los enormes y pesados bloques de piedra para erigir las famosas pirámides de Giza en Egipto.

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que las condiciones ambientales favorables permitieron la construcción de las pirámides de Giza, gracias a un antiguo brazo del río Nilo que sirvió como conducto navegable para el transporte tanto de mercancías, como de los enormes bloques de piedra.