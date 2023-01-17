¿Por qué cientos de policías podrían ser expulsados en Londres?

Cientos de policías podrían ser expulsados del cuerpo por delitos de abuso sexual y doméstico de la Policía Metropolitana de Londres (MET), informó el policía de mayor rango de Reino Unido, en un momento en que intenta recuperar la confianza del público después de que un oficial admitió ser un violador en serie.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), que se ha visto sacudida por una serie de escándalos en los últimos años, se ha visto sumergida en una nueva crisis después de que David Carrick, un agente de 48 años, admitió haber cometido 24 cargos de violación durante prácticamente dos décadas mientras era oficial de policía, al tiempo que sus colegas (otros policías) desperdiciaron oportunidades para detenerlo en Londres.

Cabe señalar que el caso de Carrick sigue a una serie de revelaciones de irregularidades graves en la fuerza, la más grande de Londres y del Reino Unido con más de 43 mil oficiales y personal, además de la responsabilidad de liderar la respuesta del país al terrorismo y asuntos como las extradiciones.

Commissioner Sir Mark Rowley and @MayorofLondon joined officers in Ilford working to keep young people safe from robbery with enhanced town centre teams and schools officers.



📸 | Visited @BoxUpCrime listening to and supporting young Londoners.



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Agente de la policía de Londres admite una veitena de agresiones sexuales

Mark Rowley, comisario de Londres, quien fue contratado hace cuatro meses para liderar la limpieza, señala que se están realizando investigaciones acerca de unos 800 oficiales y más de mil denuncias de abuso sexual y doméstico, por lo que afirma que muchos empleos se perderán como parte del proceso.

Mark Rowley, comisario de Londres:

Tengo decenas de miles de hombres y mujeres fantásticos, pero tengo cientos que no deberían estar aquí. Voy a solucionarlo.

El policía de mayor rango de Reino Unido, agrega que: "Estamos revisando de manera sistemática a cada miembro de la plantilla policial y a cada agente que tenga alguna advertencia en su historial por estar involucrado en incidentes relacionados con abuso doméstico o violencia sexual".

La confianza del público en la Policía Metropolitana de Londres (Met), se ha visto afectada por las revelaciones de su cultura de corrupción, racismo y misoginia.

La Met ha sido objeto de una revisión independiente desde el año 2021 y los hallazgos iniciales concluyeron que necesita una reforma "radical" en relación con el tratamiento de las denuncias de mala conducta contra los policías.