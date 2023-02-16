¿Por qué el Presidente Biden se someterá a minucioso examen físico?

El Presidente Biden, un hombre de 80 años de edad, se someterá este jueves (16 de febrero de 2023) a un examen físico muy vigilado, aquí te contamos: ¿Por qué?.

Primero cabe señalar que en su último examen físico y colonoscopia, que le fue efectuada en noviembre del año 2021, se mostró al Presidente Biden, como un "hombre sano y vigoroso de78 años", señalaron en ese entonces sus médicos. En aquella ocasión se le extirpó un pólipo del colon.

Ahora, el Presidente Biden, de 80 años, se someterá a un examen físico muy vigilado, antes del esperado anuncio acerca de que aspira a un segundo mandato de cuatro años.

Esta sesión a la que se someterá el Presidente Biden con los médicos del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en la cercana Bethesda en Maryland, será su segundo examen exhaustivo desde que asumió el cargo en enero del año 2021.

Biden, quien ya es el presidente estadunidense de mayor edad, ha evitado las preguntas acerca de su edad y ha cosechado una serie de éxitos legislativos en sus dos primeros años, sin embargo a los votantes les preocupa cómo transitará otros cuatro años al frente de Estados Unidos.

U.S. President Joe Biden, 80, headed into a closely watched physical examination — his second extensive exam since taking office — ahead of an expected announcement that he is seeking a second four-year term https://t.co/heMrZO7i7J pic.twitter.com/f7qLliW806 — Reuters (@Reuters) February 16, 2023

Biden, de 80 años, ya es el Presidente de mayor edad en EU

Cerca de tres cuartas partes de los estadunidenses, incluidos más de la mitad de los demócratas y la gran mayoría de los republicanos, aseguran que el Presidente Biden es demasiado mayor para trabajar en el Gobierno, según una encuesta efectuada por Reuters/Ipsos, entre el 6 y el 13 de febrero (2023).

La mayoría de los encuestados, que fueron demócratas, afirmaron que el Presidente Biden sigue siendo mentalmente ágil, pero cerca de la mitad de ellos señalaron que no puede soportar el desgaste físico de la presidencia.

Biden tendría 86 años al final de un posible segundo mandato, lo que le haría 13 años mayor que la esperanza de vida media de un hombre estadunidense, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), revelados en 2020.

Luego de su último examen, Kevin O'Connor, médico del Presidente Biden en la Casa Blanca, lo declaró apto para el servicio y capaz de desempeñar sus responsabilidades. O'Connor atribuyó la rigidez de la marcha de Biden a la artritis de la columna vertebral y a una "neuropatía periférica", es decir, a cierta pérdida de sensibilidad en los pies.