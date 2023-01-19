¿Por qué renunció Jacinda Ardern como primera ministra de Nueva Zelanda?

Jacinda Ardern, primera ministra en Nueva Zelanda, ha anunciado por sorpresa que no tenía "más fuerzas" para seguir al frente su nación y que renuncia a su cargo, además de que no se presentaría a la reelección.

Conteniendo sus lágrimas, Ardern señaló que habían sido cinco años y medio difícil como primera ministra, que era humana y que necesitaba dar un paso al lado.

En rueda de prensa efectuada durante la pasada noche (18 de enero de 2023), Jacinda Ardern de 42 años, señaló que "Esperaba encontrar la manera de prepararme no sólo para otro año, sino para otro mandato, porque eso es lo que requiere este año. No he sido capaz de hacerlo".

Jacinda Ardern, primera ministra en Nueva Zelanda:

Sé que tras esta decisión se debatirá mucho sobre cuál ha sido la llamada -verdadera- razón... Lo único interesante es que, después de seis años de grandes desafíos, soy humana. Los políticos somos humanos. Damos todo lo que podemos, durante todo el tiempo que podemos, y luego llega el momento. Y para mí, es el momento.

"The first prime minister to have dealt with a major terrorist attack, deadly volcanic eruption & pandemic all in her first term. All while holding a baby." 👇 #JacindaArdern pic.twitter.com/MJZtrey6Yb — The Female Lead (@the_female_lead) January 19, 2023

La primera ministra de Nueva Zelanda dejará su cargo

Caber recordar que Jacinda Ardern irrumpió en la escena mundial en el año 2017 cuando a sus 37 años, se convirtió en la jefa de Gobierno más joven del mundo. Ella efectuó una apasionada campaña por los derechos de la mujer y por el fin de la pobreza infantil y la desigualdad económica en Nueva Zelanda.

Ardern se convirtió en una de las figuras mundiales más reconocibles durante la contingencia sanitaria del Covid-19. Su estilo de liderazgo empático se cimentó luego de su respuesta a los tiroteos masivos en dos mezquitas de Christchurch en el año de 2019, en los que murieron 51 personas y 40 resultaron heridas.

En aquella ocasión, Jacinda Ardern calificó rápidamente los atentados en Nueva Zelanda de "terrorismo" y se vistió con un hiyab al reunirse con la comunidad musulmana un día después del atroz acto. Prometió y llevó a cabo una importante reforma de la ley de armas en el plazo de un mes.

My message for International Women's Day. pic.twitter.com/meICDXfv9A — Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 8, 2018

¿Quién sustituirá a Ardern como primera ministra en Nueva Zelanda?

La votación del Partido Laborista de Nueva Zelanda para elegir a su nuevo líder tendrá lugar el domingo, y el ganador será primer ministro hasta las próximas elecciones generales. El mandato de Jacinda Ardern como líder concluirá a más tardar el próximo 7 de febrero (2023) y se celebrarán elecciones nacionales el 14 de octubre.

Analistas apuntan a varios ministros de Ardern como posibles candidatos, entre ellos el ministro de Educación y Policía, Chris Hipkins, y la ministra de Justicia, Kiri Allen.