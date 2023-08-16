Esta fue la razón por la que sacaron a Enrique de la Madrid del proceso del Frente Amplio por México

Ciudad de México. El Comité Organizador de Frente Amplio por México dio a conocer los resultados de la primera encuesta de opinión, el aspirante Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda para encabezar al Frente Amplio. De la Madrid quedó en último lugar de la encuesta, misma que inició el pasado 11 de agosto. Xóchitl Gálvez encabezó la primera encuesta con el 38.3 por ciento, Beatriz Paredes con 26 por ciento y Santiago Creel con el 20.1 por ciento.

Durante el periodo del 11 al 14 de agosto, se aplicaron tres mil cuestionarios en vivienda y tres mil cuestionarios vía telefónica. En palabras del propio Comité Organizador “en ninguno de los casos se intersectaron los intervalos de confianza”.

Tras la publicación de los resultados de la primera encuesta por parte de Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid se pronunció al respecto. En una publicación de tuiter, felicitó a sus compañeros y escribió: “Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes, así como a Santiago Creel y Xóchitl Gálvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que un mucho mejor México es posible”.

Felicito a mi compañera y amiga Beatriz Paredes @BPR2012 así como a @SantiagoCreelM y @XochitlGalvez por pasar a la siguiente etapa para encabezar el Frente Amplio por México. Estoy convencido de que un #MuchoMejorMéxicoEsPosible. — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 16, 2023

¿Quién es Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez, nacida en hidalgo, es ingeniera en computación y robótica por parte dela UNAM. Inició su carrera política durante el sexenio de Vicente Fox cuando estuvo a cargo de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, en la cual logró formar la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En 2010 fue candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo. De 2015 a 2018 fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Actualmente encabeza la encuesta de Frente Amplio por México para estar al frente de la coalición PRI-PAN-PRD.

¡Amonooos a la siguiente etapa! ✅



Ustedes lo lograron: primer lugar en las encuestas y en su ♥️. Gracias a todos por rifados y #Xingones. 🫶🏼



Será un honor compartir foros con @BeatrizParedes y @SantiagoCreelM.#XóchitlVa pic.twitter.com/kyI3bz1Sgf — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 16, 2023

¿Quién es Beatriz Paredes?

Beatriz Paredes, nacida en Tlaxcala, es licenciada en sociología por la UNAM, también cursó un posgrado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Fue gobernadora de su estado natal de 1975 a 1978. También fue diputada federal en las legislaturas 51,53 y 58, además de senadora en la 57 legislatura. Durante el sexenio anterior se desempeñó como embajadora de México en Brasil durante el periodo de 2012 a 2016. Actualmente es contendiente para encabezar el Frente Amplio por México de la coalición de los partidos PRI-PAN y PRD.

Felicito a mis compañeros @XochitlGalvez y @SantiagoCreelM con quienes compartiré esta nueva etapa del #FrenteAmplioPorMéxico que coordina el @ComiteFAM.



Estoy segura que habremos de transitarla en un ambiente de civilidad y de construcción democrática en beneficio de México, y… pic.twitter.com/MXYTfbFYf8 — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 16, 2023

¿Quién es Santiago Creel?

Santiago Creel, nacido en la Ciudad de México, es abogado de profesión y miembro del PAN. Durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como secretario de Gobernación durante el periodo de 2000 a 2005. Fue senador de la República de 2006 a 2011. Ahí fue presidente de la cámara del Senado de 2007 a 2008. Diputado federal desde el 1 de septiembre de 2021 y presidente de la Cámara de Diputados, abandonó el frente de San Lázaro el 14 de agosto de 2023 para seguir con sus aspiraciones de encabezar el Frente Amplio por México.