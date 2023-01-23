¿Por qué Spotify despedirá a cientos de sus empleados?

Spotify Technology SA, líder de las plataformas audio, ha informado que planea recortar el 6 por ciento de su plantilla (empleados) y que asumiría un cargo relacionado de hasta casi 50 millones de dólares, lo que se sumaría a los despidos masivos en el sector tecnológico, pero ¿por qué?.

En un blog en donde se anunció la eliminación de unos 600 puestos de trabajo, Daniel Elk, presidente ejecutivo de Spotify, señala que: "En los últimos meses hemos hecho un esfuerzo considerable por contener los costos, pero no ha sido suficiente".

Daniel Elk, presidente ejecutivo de Spotify:

He sido demasiado ambicioso al invertir por encima del crecimiento de nuestros ingresos.

Daniel Elk, CEO de Spotify, reunió a sus empleados hace unos días.



Todos esperaban claridad de Elk, pero éste habló apasionadamente de por qué Spotify NECESITA económicamente de Rogan y esclareció que ellos no tienen control de lo que publica, son solo una “plataforma”.



9/ pic.twitter.com/wBQZGmnAvg — David RG (@davidpod) February 11, 2022

Las acciones de Spotify cayeron un 66 por ciento en 2022

Cabe señalar que los gastos de explotación de Spotify crecieron el año pasado al doble de velocidad que sus ingresos, ya que la empresa de reproducción de audio en línea invirtió de forma agresiva en su negocio de podcasts, más atractivo para los anunciantes por sus mayores niveles de participación.

Al mismo tiempo, las empresas redujeron el gasto publicitario en la plataforma, reflejando una tendencia observada en Meta y en Alphabet Inc., matriz de Google, a medida que las rápidas alzas de las tasas de interés y las secuelas de la guerra entre Rusia y Ucrania presionaban la economía. Spotify se está reestructurando para reducir costos y adaptarse al deterioro de la situación económica.

Dawn Ostroff, responsable de contenidos y publicidad, dejará la empresa tras más de cuatro años en ella. Ostroff ayudó a dar forma al negocio de podcasts de Spotify y lo guió a través de la reacción en torno al programa de Joe Rogan por la supuesta difusión de información errónea sobre Covid-19.

Hoy Daniel Ek, CEO de @Spotify anunció que despedirá al 6% de su fuerza laboral global, lo que significa que aproximadamente 600 personas serán despedidas en todo el mundo, incluido @SpotifyMexico. La empresa dice que los despidos tienen el objetivo de reducir costos. pic.twitter.com/ZiptKjWdeT — Javier Matuk (@jmatuk) January 23, 2023

Microsoft despedirá 10 mil empleados en los primeros meses del 2023

Microsoft Corp informó que despedirá a 10 mil empleados en los primeros tres meses de este año 2023, este despido masivo se suma a las medidas que las empresas están tomando para prepararse para una recesión económica.

Los despidos masivos y otros cambios le costarán a Microsoft Corp alrededor de mil 200 millones de dólares, lo que representa un impacto negativo de 12 centavos en las ganancias por acción, indicó la empresa de tecnología.

Las empresas de tecnología enfrentan un descenso de la demanda luego de dos años de crecimiento impulsado por la contingencia sanitaria, durante los cuales habían contratado empleados agresivamente.