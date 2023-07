¡Lana del Rey pospone conciertos en México! ¿Qué pasará con los boletos?

¿Qué pasará con mis boletos? Los fans en México de la cantante Lana del Rey se encuentran preocupados tras darse a conocer que algunos conciertos de la artista estadounidense fueron cancelados de forma abrupta durante el transcurso de esta semana.

En un comunicado, la empresa Ocesa informó que, debido a “temas de logística”, no se realizarán las presentaciones en Monterrey y Guadalajara que incluyó Lana del Rey como parte de la gira de promoción de ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd', su más reciente álbum.

Originalmente, los conciertos se llevarían a cabo el 18 de agosto en el Estadio Banorte (Nuevo León), y el 20 de agosto, en el Estadio de Marzo, en Jalisco.

¿Qué pasará con los boletos para los conciertos de Lana del Rey?

Ocesa indicó que los fans de Lana del Rey que compraron sus boletos por internet deben guardarlos porque estos serán válidos para las nuevas fechas que, en breve, serán anunciadas por parte del equipo de la cantante. Sin embargo, aquellos que no puedan acudir también podrán solicitar un reembolso.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS CONCIERTOS DE LANA DEL REY EN MTY Y GDL. 🚨 pic.twitter.com/0i2rLUcUrt — Ocesa Total (@ocesa_total) July 21, 2023

“Si quieres solicitar un reembolso contáctanos a través del botón de ayuda dentro de la orden en tu cuenta Ticketmaster, o visita tkmx.link/políticadecompra”, explicó la compañía al insistir que las presentaciones sólo se aplazaron, pero no fueron cancelados por Lana del Rey.

Agregó que, los dos conciertos programados en el Foro Sol para el 15 y 16 de agosto sí se llevarán a cabo, así como la preventa para la nueva fecha del 16 de agosto.

Lana del Rey regresa a los escenarios

La gira mundial de Lana del Rey comenzó el pasado 27 de mayo en Brasil, donde inició su serie de presentaciones en el festival Mita, en Río de Janeiro; el evento marcó su regreso a los escenarios tras ausentarse cuatro años para dedicarse a otros proyectos y no lanzar música durante ese periodo.

Lana del Rey está promocionando su noveno álbum “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, en el cual incluye colaboraciones con Jon Batiste, Bleachers, entre otros artistas y bandas.