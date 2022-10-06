PRD en la Cámara de Diputados garantiza voto contra la militarización

Tras asegurar que el PRD es fiel a su convicción en contra de la militarización, el líder de los perredistas en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro aseguró que sus 15 legisladores garantizan el voto en contra de la reforma que amplia hasta el 2028 la presencia del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública en el país.

Dijo que la minuta del senado, aunque contiene cambios estos no son suficientes por lo que los legisladores del PRD repetirán su rechazo.

"Me acabo de reunir con todos y cada uno de ellos y ellas, la convicción del grupo es firme la vocación historica del PRD, no de ahora, no de Zambrano solamente, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Heberto Castillo era contra la militarización del país y en ese sentido va a votar el PRD", sentenció. Espinoza Chazaro.

Sostuvo que los senadores del PRD que votaron a favor tendrán sus motivos, lo respeta pero no lo comparte.

Próxima semana sube al pleno dictamen de Fuerzas Armadas

En la Cámara de Diputados perfilan para el próximo miércoles que la Comisión de Puntos Constitucionales discuta y someta a votación la minuta del Senado que amplía hasta el 2028 la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en el país. Prevén que el jueves se vote en el pleno.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, de Morena, sostuvo que respetarán los tiempos legislativos e informó que ese mismo miércoles, el dictamen se turnará al pleno para cumplir con el trámite de publicidad y su discusión y votación se agendará para la sesión del próximo jueves 13 de octubre.