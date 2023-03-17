PRD presenta queja ante el INE por supuesto acarreo al mitin en el Zócalo capitalino del 18 de marzo

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias en contra del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e Ignacio Mier Velazo, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto tras señalar un supuesto acarreo para el mitin del 18 de marzo convocada en el Zócalo capitalino.

Fue Ángel Ávila Romero, representante del PRD, quien compartió a través de su cuenta de Twitter la queja que presentó por un supuesto acarreo. "Y quienes resulten responsables por el uso indebido de recursos públicos para acarrear a la gente a su evento del 18 de marzo", escribió.

Asimismo, destacó que de acuerdo con el diputado Mier Velazco, dicha movilización se pagará con recursos, funcionarios públicos, por lo que insta a la autoridad a investigar si ese dinero vendrá de las arcas públicas.

En ese sentido, la queja fue en el INE porque también señaló que se trataba de un acto de campaña anticipado con miras a las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila.

Ángel Ávila presentó la queja por el mitin del 18 de marzo|Twitter @AngelAvilaPRD

¿Por qué AMLO realizará una movilización el 18 de marzo?

El próximo sábado 18 de marzo, se conmemora el 85 aniversario de la Expropiación petrolera, decisión del general Lázaro Cárdenas de nacionalizar la industria petrolera en 1938. Ante esto, AMLO celebrará con un evento en el Zócalo capitalino.

En diversas ocasiones AMLO aprovechó sus conferencias mañaneras para invitar a la población a que asistan este 18 de marzo con el propósito de conmemorarla.

Asimismo, AMLO criticó que a sus adversarios no les gustará el evento del 18 de marzo, pues ellos “estuvieron a favor de las empresas extranjeras”.

Este viernes el presidente nuevamente habló sobre el mitin en el Zócalo capitalino próximo a ocurrir:

“Regresamos hoy por la tarde noche a la Ciudad de México, porque mañana vamos a recordar esa decisión histórica, patriótica, del general Lázaro Cárdenas, vamos a congregarnos en el Zócalo de la Ciudad de México, mañana a las 17:00 h para conmemorar un aniversario más de la Expropiación petrolera”, destacó AMLO.

La Expropiación petrolera fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente de México, el General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto por el que se estableció que México tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo.